Medellín lanza nueva convocatoria de estímulos para el sector artístico y cultural

Medellín

Con una nueva destinación de recursos que hace la Administración Distrital de Medellín por $900 millones, distribuidos en más de 20 líneas de participación, siguen los procesos de convocatorias de Fomento y Estímulos para fortalecer la oferta artística y cultural en la ciudad.

Bajo la estrategia Medellín Capital Creativa, se constituye esta cuarta convocatoria de estímulos en este año, lo que impulsará la circulación, las residencias artísticas, los lenguajes audiovisuales, los procesos de lectura, escritura y oralidad, la cultura viva comunitaria, la investigación y otras líneas que fomentan la participación de artistas en esta etapa.

Como principal novedad en esta convocatoria, se contará con la línea ‘Artes que Conectan Territorios’, marcando la apertura histórica de la primera alianza estratégica entre Medellín, Bogotá y Cali en materia cultural.

Además, se entregarán estímulos para las artes escénicas a compañías de teatro, circo, danza y música, dándole oportunidad a nuevos escenarios que impulsen procesos colaborativos, intercambios de saberes y presentaciones multiculturales en todo el país.

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“Creemos en el talento local que abre caminos y le apuesta a una Medellín cada vez más creativa, incluyente y conectada con el mundo. Invitamos a artistas, colectivos y agentes culturales de la ciudad para que se presenten, crean en sus proyectos y los lleven a otro nivel”, expresó el secretario de Cultura, Santiago Silva Jaramillo.

Todas las líneas de participación están dirigidas a personas naturales, grupos conformados y personas jurídicas de la ciudad. Los interesados en participar en esta nueva convocatoria pueden consultar detalles en www.medellin.gov.co/estimuloscultura/mentorias.