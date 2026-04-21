Estudiante de la UIS está hospitalizado tras explosión de una bomba de cloro en un baño del campus

Un estudiante de la Universidad Industrial de Santander (UIS), fue hospitalizado luego de inhalar gases tóxicos generados por la explosión de una sustancia química al interior de un baño del edificio Camilo Torres, de la institución educativa.

De acuerdo con la información conocida, el incidente ocurrió el 15 de abril, cuando fue activado un artefacto con cloro u otro compuesto similar, lo que provocó la liberación de gases que afectaron directamente al joven, quien tras presentar complicaciones respiratorias, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

Lea también: Acuerdo destraba obras del corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó

Las autoridades universitarias iniciaron las indagaciones para establecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. No se descarta ninguna hipótesis sobre el origen del hecho, si fue un hecho accidental, una posible protesta o un atentado.

Sobre la situación, el profesor Neftalí Ariza, representante de los docentes ante el Consejo Superior, explicó que “lo que entiendo es que el estudiante que se afectó lo hizo al respirar los gases generados por el químico. Desconozco si se hizo esto en el marco de una protesta, de un enfrentamiento o de un atentado”.

El docente agregó que el caso ya está siendo analizado por las instancias correspondientes: “El asunto está siendo investigado por las autoridades y por el comité asignado en la universidad y pronto se sacará una comunicación sobre este tema”.

El docente indicó que el Consejo Académico tiene previsto abordar la situación en una reunión, mientras se avanza en el esclarecimiento de los hechos.

Podría interesarle: Alcaldía de Bucaramanga se defiende ante polémica por la estratificación. ¿Qué responden?

Frente a posibles responsables, fue enfático en señalar la gravedad de lo ocurrido: “con respecto a los estudiantes que hicieron esto, desde luego yo mandé un comunicado pidiendo investigar y que la justicia asuma porque es un hecho que raya con lo criminal. El estudiante puede morir o pudo morir”, concluyó Neftalí Ariza.

Escuche Caracol Radio en vivo: