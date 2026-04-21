Acuerdo destraba obras del corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó

Después de varios años de retrasos, el proyecto de la vía entre Bucaramanga, Barrancabermeja y Yondó vuelve a tener un rumbo. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la concesionaria Ruta del Cacao y la Gobernación de Santander firmaron un acuerdo que busca destrabar las obras que aún están pendientes.

Pero, ¿qué significa esto para los ciudadanos? Lo principal es que las entidades involucradas, después de más de 15 mesas de trabajo, llegaron a un consenso para terminar un tramo específico que estaba frenando todo el proyecto: la llamada “unidad funcional 8”.

Según la secretaria de infraestructura de Santander, Jesica Juliana Mendoza, "esta decisión permitirá superar los problemas técnicos que habían frenado el avance y garantizar la conexión en uno de los corredores más estratégicos del departamento".

Con el nuevo acuerdo, se definió un plazo de aproximadamente 36 meses (tres años) para que la concesionaria resuelva varios puntos: obtener permisos ambientales, ajustar los diseños de la obra y ejecutar la construcción que falta.

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Esto quiere decir que la vía sí se va a terminar, pero no será inmediato. Primero deben cumplirse trámites y ajustes técnicos antes de ver avances físicos significativos.

¿Por qué es importante esta vía?

Se trata de un corredor que conecta el área metropolitana de Bucaramanga con el Magdalena Medio, facilitando el transporte de personas y carga. Su finalización podría reducir tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial y dinamizar la economía regional.

El acuerdo también busca cerrar un capítulo de más de tres años de demoras que han afectado especialmente a municipios como Lebrija y a toda la zona de influencia del proyecto.

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Si se cumple lo pactado, al finalizar los 36 meses la vía debería estar completamente lista y entrar en operación y mantenimiento, beneficiando a miles de usuarios que dependen de este corredor.

Este anuncio, de acuerdo con la Gobernación de Santander, no implica que la obra esté terminada, sino que ahora sí hay una hoja de ruta concreta para finalizarla. El reto, a partir de ahora, será cumplir los tiempos establecidos y evitar nuevos retrasos.