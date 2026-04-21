Alcaldía de Bucaramanga se defiende ante polémica por la estratificación. ¿Qué responden?

La Alcaldía de Bucaramanga respondió ante los últimos pronunciamientos sobre el proceso de actualización de la estratificación urbana y aseguró que la gran mayoría de los predios del municipio no registró cambios en su clasificación socioeconómica.

El jefe de Gobernanza, John Manuel Delgado, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y explicó que el proceso está respaldado por estudios técnicos y normativas nacionales. Según precisó, el 97,6% de los predios mantuvo su estrato, mientras que el 1,1% lo redujo y el 1,2% lo incrementó.

Afirmó que la actualización se realizó en cumplimiento de la Ley 142 de 1994 y bajo lineamientos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que en 2019 modificó la metodología para que la estratificación se haga por predios individuales y no por barrios o sectores, con el fin de lograr mayor precisión.

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“El estudio técnico fue iniciado en 2020 y finalizado en 2025. Sus resultados fueron avalados por el Comité de Estratificación y oficializados mediante el Acto Administrativo 737 del 22 de septiembre de 2025″, precisó.

La Alcaldía enfatizó que las cifras evidencian estabilidad en la clasificación socioeconómica del municipio y desmienten versiones sobre incrementos masivos en los estratos.

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John Manuel Delgado, reiteró que los ciudadanos pueden resolver inquietudes a través de la Oficina de Estratificación, adscrita a Planeación Municipal, o mediante la página web oficial, utilizando el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).