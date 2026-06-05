Más de 250 familias afectadas por pérdida de banca en Bucaramanga: autoridades recomiendan evacuar

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Bucaramanga dejaron afectaciones en al menos dos puntos de la ciudad, siendo la más crítica la pérdida de una banca en el asentamiento humano Nueva Esperanza II, situación que impacta la movilidad y seguridad de más de 250 familias.

Didier Rodríguez, coordinador de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres, explicó que tras recibir reportes de la comunidad se realizaron inspecciones en diferentes sectores de la capital santandereana.

Según el funcionario, la emergencia en Nueva Esperanza II comprometió la comunicación entre dos sectores del asentamiento. Ante el riesgo existente, la entidad emitió recomendaciones de prevención, autocuidado y evacuación para las familias que habitan cerca de la quebrada.

Rodríguez, indicó que la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Infraestructura, ya culminó estudios técnicos para determinar las obras de mitigación que se requieren en la zona y está a la espera de conocer las intervenciones que recomendará el contratista.

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La segunda afectación reportada ocurrió en el sector de Chimitá, en el límite entre Bucaramanga y Girón, donde se presentó un colapso del sistema de alcantarillado que generó represamientos de agua y dificultades en la movilidad durante la madrugada.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en distintos puntos de la capital santandereana y reiteraron el llamado a la comunidad para atender las recomendaciones de prevención, teniendo en cuenta la variabilidad climática que afecta actualmente al departamento de Santander, donde permanece vigente la calamidad pública por las lluvias.