Cuatro mineros murieron por la acumulación de gases tóxicos dentro de una mina de oro en Segovia

Segovia- Antioquia

Este lunes festivo se reportó la muerte de cuatro mineros en el municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia. Seis fueron rescatados con vida. Esta emergencia se reportó en el sector conocido como Las Delicias.

Según el reporte de la Mesa Minera Segovia-Remedios, los mineros ingresaron a la mina informal y la acumulación de gases tóxicos generados, al parecer, por la destrucción de túneles, habría ocasionado la emergencia.

“Es una mina que comunicaba con los predios de Aris Mining y como que en la noche hicieron una voladura interna, derrumbaron los túnelescon explosivos, eso provocó un humo. En la mañana que entraron los jóvenes, pues, como que no se habían percatado de ese humo; el gas que genera eso, pues, los ahogó. Eso es lo que me informan allá. Yo estuve en la mina mientras que rescataron los cuatro cuerpos. Algunos de ellos salieron con signos vitales, pero creo que en el hospital ya fallecieron”, manifestó Yarley Marín, presidente de la mesa minera.

Los seis mineros rescatados con vida fueron llevados al centro asistencial. Al sitio llegaron los bomberos, la Agencia Nacional de Minería, la policía y la comunidad, quienes apoyaron la emergencia. El señor Marín indica que, aunque la respuesta fue rápida, la falta de equipos en un municipio minero complicó el rescate con vida de los fallecidos.

“Solicitarle a la alcaldía municipal, tenemos una falencia en equipos de rescate, necesitamos una brigada de rescate propia al municipio que tenga los equipos necesarios para cualquier eventualidad, no depender solamente de la brigada de la empresa, de la brigada de la agencia nacional, sino que, por ser un municipio minero, es necesario que o exista la brigada dentro del cuerpo de bomberos o que se cree una brigada aparte”.

Según medios locales, los cuatro mineros fallecidos fueron identificados como: James Córdoba, Luis Arnoldo Maldonado, Juan Carlos Balvuena y Yilmar Alberto Velásquez.