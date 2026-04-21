Antioquia está entre los departamentos con más líderes sociales asesinados en 2025

Antioquia

La violencia contra líderes sociales en Colombia continúa siendo una preocupación crítica, según alertaron organizaciones defensoras de derechos humanos. En 2025, Antioquia se consolidó como uno de los departamentos con mayor número de asesinatos de personas defensoras, junto con Cauca y Norte de Santander, en un contexto marcado por disputas armadas, economías ilegales y procesos de estigmatización.

De acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en 2025 fueron asesinados 187 líderes sociales en el país. En regiones como Antioquia, la situación se agrava por la fragmentación y confrontación entre grupos armados ilegales que disputan el control de territorios estratégicos para actividades como la minería ilegal y el narcotráfico.

En medio de estos enfrentamientos, que involucran a disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, los líderes sociales quedan expuestos a amenazas, agresiones y asesinatos.

“La población que no se subordina es señalada como enemiga, y por eso los líderes son hostigados, agredidos y asesinados. Es una situación que ocurre en Antioquia, pero que también se repite en otras regiones del país”, explicó Camilo González Posso.

¿Cómo se configura la violencia y la estigmatización?

El informe Violencias discursivas y riesgos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia, presentado por la Fundación Forjando Futuros reveló que entre 2024 y septiembre de 2025 se registraron 1.180 agresiones contra personas defensoras (727 en 2024 y 453 en 2025), lo que confirma la persistencia de un entorno de alto riesgo.

El informe también subraya que la violencia no puede explicarse únicamente por factores armados o territoriales. La estigmatización, los discursos de odio y la desinformación desempeñan un papel determinante al deslegitimar la labor de los líderes sociales y facilitar escenarios de agresión.

En este contexto, la población LGBTIQ+ sigue siendo especialmente vulnerable. Según cifras de Caribe Afirmativo, 2025 fue el año más violento para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, particularmente para la población transgénero. Antioquia y Valle del Cauca se mantienen, por segundo año consecutivo, como los departamentos con mayores niveles de violencia contra esta comunidad.

“Los dos departamentos más violentos para las personas LGBTIQ más son Antioquia y Valle del Cauca, por segundo año consecutivo. Esto también envía un mensaje sobre cómo, más allá de las políticas y la legislación, estamos implementando mecanismos de protección y cuidado para desincentivar la violencia que se perpetra contra las personas LGBTIQ+ y que, además, se legitima en la vida cotidiana”, señaló Katrim de La Hoz.

Desde la Fundación Forjando Futuros hicieron un llamado a reconocer las violencias discursivas como un factor estructural de riesgo y fortalecer las medidas de protección para garantizar la vida, la seguridad y la libertad de opinión en Colombia.