El Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, anunciaron nuevos avances en negociaciones de paz

Desde Doha, Qatar, el gobierno colombiano y el Ejército Gaitanista de Colombia, anunciaron nuevos avances en las negociaciones de paz.

Colombia

Desde Doha, Qatar, el gobierno colombiano y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), acompañados por el Grupo de Países Mediadores, integrado por el Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, anunciaron nuevos avances en las negociaciones de paz.

Ampliación de zonas piloto

En esta segunda sesión de conversaciones, las partes acordaron ampliar las áreas de implementación de acciones piloto para fortalecer la etapa de consolidación de confianza. A los municipios ya definidos en septiembre de 2025 Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó), se suman ahora Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).

El objetivo es extender los compromisos a nivel municipal y nacional, garantizando su implementación con pertinencia territorial y reforzando las condiciones necesarias para reducir la violencia.

Tres zonas de ubicación temporal para los combatientes

Uno de los anuncios más relevantes fue la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba). Allí se realizará, a partir del 1 de marzo de 2026, la ubicación gradual y progresiva de combatientes del Ejército Gaitanista de Colombia.

Para ello, el Gobierno expedirá los actos administrativos que formalizan estas ZUT, definirá los puntos rurales específicos para su instalación y recibirá del (a)EGC el listado inicial de integrantes que ingresarán a estas zonas, el cual será ampliado de forma progresiva.

Durante el desplazamiento hacia las ZUT se implementarán garantías de seguridad jurídica y humana, incluida la suspensión de órdenes de captura y de extradición, mientras se avanza en la etapa sociojurídica del proceso.

Las partes también acordaron realizar actividades pedagógicas internas en el (a)EGC para explicar los compromisos alcanzados y los pasos para su tránsito hacia el Estado social de derecho.

El gobierno colombiano y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), anunciaron nuevos avances en las negociaciones de paz.



Las partes acordaron ampliar las áreas de implementación de acciones piloto para fortalecer la etapa de consolidación de confianza.



También… pic.twitter.com/RmMB61Eoaw — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 5, 2025

Mecanismo tripartito de verificación con la OEA

Otro de los acuerdos centrales fue la asignación de funciones a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), que asumirá labores de seguimiento, monitoreo y verificación dentro de un mecanismo tripartito.

Bajo el marco del “Protocolo para el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos de paz en Doha”, esta misión impulsará gestiones de apoyo financiero, técnico y logístico para el proceso.

Los Grupos de Trabajo Municipal deberán incorporar los lineamientos definidos en este protocolo, que se convierte en la hoja de ruta técnica para la supervisión del proceso.

Hoja de ruta para 2025 y 2026

Antes del 3 de febrero de 2026, se deberán definir los protocolos operativos, que incluirán lineamientos sobre funcionamiento, seguridad, logística, manejo del material de guerra, comunicaciones, resolución de controversias y verificación.

El 18 de diciembre de 2025 se instalará el Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación, una pieza clave para dar garantías a todas las partes sobre el cumplimiento de los compromisos.

Además, se avanzará en la preparación logística de las ZUT y en acciones tempranas para la reparación de víctimas, a partir del ingreso de los combatientes a estos espacios.

Acciones humanitarias y llamado a la Fiscalía

El Gobierno, la MAPP/OEA y los representantes del (a)EGC acordaron realizar acciones humanitarias para conocer las condiciones de salud y dignidad de los miembros del grupo que se encuentran en cárceles del país o del exterior. El (a)EGC entregará un listado de integrantes para este fin.

Asimismo, los grupos de trabajo reiteraron la invitación a la Fiscalía General de la Nación para que informe sobre los avances del mecanismo especial de priorización de casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, solicitado desde la Declaración de Doha del 18 de septiembre de 2025.

Rechazo a señalamientos y llamado a la sociedad colombiana

Los grupos participantes rechazaron las versiones según las cuales el proceso buscaría información sobre estructuras del narcotráfico, insistiendo en que el esfuerzo sociojurídico está orientado exclusivamente a la construcción de paz.

Las agendas, fechas y composición de las delegaciones seguirán siendo confidenciales, para proteger la integridad del proceso en esta fase decisiva.