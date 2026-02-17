Gobierno y Clan del Golfo reanudan conversaciones de paz, tras reunión en Bogotá

Primeros puntos acordados en diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo

El Grupo de Trabajo para el Espacio Sociojurídico entre el Gobierno de Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) más conocido como Clan del Golfo, informó que las conversaciones de paz se reanudan y avanzan tras una reunión sostenida el pasado 9 de febrero en la capital del país.

Según el comunicado, la sesión se desarrolló en un “ambiente constructivo” y permitió superar la situación de suspensión de la conversación que había sido anunciada días antes por el Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo.

La ruptura se había dado luego de que el ministerio de Defensa Nacional informara que tenía entre sus objetivos a Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla de este grupo ilegal.

Las partes afirman que el proceso de paz para la desmovilización de este grupo armado ilegal y la construcción de paz en los territorios continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos.

Asimismo, indicaron que durante la reunión se acordaron compromisos que permitirán avanzar de manera decidida en el proceso, con el objetivo de beneficiar a las comunidades y al país.

De acuerdo con lo dicho por las partes, el encuentro se realizó por invitación del Grupo de Países Mediadores, integrado por el Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, y contó con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y la Conferencia Episcopal.

El Gobierno Nacional confirmó que desde diciembre hay suspensión de las órdenes de captura contra varios de los principales jefes del grupo armado.

¿Cuáles son los compromisos suscritos hasta el momento?

Desde Doha, Catar, el pasado mes de diciembre de 2025, las partes acordaron ampliar las áreas de implementación de acciones piloto para fortalecer la etapa de consolidación de confianza, así como crear tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba).

Otro de los acuerdos fue la asignación de funciones a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), que asumirá labores de seguimiento, monitoreo y verificación dentro de un mecanismo tripartito.

Y por último, definir los protocolos operativos, que incluirán lineamientos sobre funcionamiento, seguridad, logística, manejo del material de guerra, comunicaciones, resolución de controversias y verificación.