La paz con el Clan del Golfo no se firmará en papel, acuerdos se entregarán a comunidades: Jiménez

Las conversaciones ya han tenido dos rondas que se han realizado en Doha, Catar. De las cuales han salido unos acuerdos puntuales en los que se han priorizado 15 municipios en los que esperan focalizar las transformaciones y los cuales son zonas de Colombia con injerencia directa del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo.

Álvaro Jiménez quien es el jefe del equipo negociador del Gobierno deja claro que el objetivo principal de estas negociaciones es la desmovilización de este grupo y que las comunidades tengan una calidad de vida diferente.

“Si los procesos no logran llegar al territorio, es decir, pararse en un lugar específico, es muy difícil observar los desarrollos y al mismo tiempo es difícil lograr los objetivos, que son, en primer lugar, disminuir las violencias, en segundo término, desatar un proceso de transformación del territorio que implica modificar la economía ilegal que allí subsista y convertir ese desarrollo en un desarrollo de economía legal, y un tercer elemento que cierra nuestro triángulo de construcción de paz, que es el elemento de la transición del grupo armado de una condición de actor armado no estatal a una condición de ciudadanía”.

Los 15 municipios priorizados están ubicados en Chocó, Antioquia, Córdoba y Bolívar los cuales por lo menos en los últimos 50 años han vivido la violencia y el conflicto de diferentes actores armados y por eso buscan construir Estado.

“Construir Estado no es mandar un paquetico desde Bogotá, una cosa que se llame Estado y pararla ya. Así no funciona eso. Construir Estado es desatar un proceso donde los actores fundamentales sean las autoridades locales, las comunidades, sus organizaciones sociales, comunitarias y los instrumentos que tiene el Estado Nacional para acompañar. Ahí es donde tenemos que empezar a desatar ese proceso. Por eso este proceso no tiene como objetivo firmar un acuerdo. El objetivo de este proceso es desatar una dinámica que sea apropiada por las comunidades y por sus representantes para que ellos lo vuelvan irreversible”.

Álvaro Jiménez, jefe del equipo negociador del Gobierno en estos diálogos de paz con el Clan del Golfo asegura que las partes tienen definidos unos focos de protección a los menores con el no reclutamiento, programas de sustitución real de los cultivos de uso ilícito, pero sí o si con el acompañamiento del Estado, porque las comunidades no pueden solas.

“Superar eso implica una acción muy vigorosa de Estado y eso no es solo decirlo ni firmarlo en un papel, es ir y hacerlo, es tener presencia institucional y eso es lo que estamos abocados a resolver, pero no solo el ejecutivo, sino también los poderes judicial y legislativo que deben tener presencia en los territorios y ayudar a construir el Estado. No es un proceso que se va a terminar en corto tiempo, nuestro afán no es construir un acuerdo de paz, nuestro afán es desatar un proceso de paz”.

Ya en estas zonas del país están funcionando unos comités municipales en donde participan el alcalde, el consejo municipal, pero participan también representantes de las comunidades de distintos sectores, de los procesos de víctimas, de los procesos organizativos ciudadanos por grupos poblacionales, de los grupos étnicos para que entre todos se construyan programas que realmente necesitan estas poblaciones.

“Entonces, en esta oportunidad lo que estamos diciendo es que sean las comunidades y las autoridades locales que desaten el proceso, se apropien de ello y lo defiendan hacia adelante o lo consoliden o decidan desbaratarlo, porque nosotros no podemos hacer más que la voluntad que las comunidades en esa región tengan”.

Este proceso también tiene una particularidad según nos explicó en este diálogo con Caracol Radio, Álvaro Jiménez, el jefe del equipo negociador del Gobierno en las conversaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, y que cuenta con un grupo de países no como es la costumbre en los procesos de paz que son acompañantes o garantes, aquí son mediadores. También la MAPP-OEA tiene el papel de verificar todo lo que se acuerde y la Procuraduría que hace una vigilancia especial en este proceso.

“Queremos a una comunidad internacional muy activa en esta mesa en este proceso de trabajo. El grupo de países mediadores consolidado es el Estado Qatar que es un Estado que además es país anfitrión, en segundo lugar, está el gobierno real de Noruega, luego viene la Federación Suiza y el Gobierno Real de España. Esos cuatro países son los que hoy ejercen la mediación y participan activamente del proceso”.

Estas negociaciones se desarrollan en Doha, Catar, y las partes han decidido que solo darán declaraciones cuando se tengan acuerdos clave para las comunidades afectadas directas por el accionar de este grupo que en medio de las conversaciones de paz se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, pero en el país es conocido como el Clan del Golfo.