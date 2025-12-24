¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal que Gobierno fijó para Clan del Golfo? Otty Patiño explica

Recientemente, el Gobierno Nacional expidió una resolución que define la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes del Clan del Golfo, grupo armado que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Estas zonas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó, y Tierralta, en el departamento de Córdoba.

Por esta razón, Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para explicar esta decisión y que deberán hacer los miembros de ese grupo armado ubicados en esas zonas.

¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal?

Según explicó Patiño, “esto de las zonas de ubicación temporal es un paso muy importante que se está dando en varios de estos procesos, fundamentalmente en áreas rurales. En estos procesos, la idea es que se vayan ubicando desarmados los actores que allí tienen influencia”, comentó.

Zonas del Clan del Golfo

Por otro lado, en el caso puntual del Clan del Golfo, el alto comisionado dijo que “en esta zona se trata de crear una situación de irreversibilidad. Allí la gente que llega, llega sin armas, llega sin uniformes, llegan a discutir y a hablar y a plantear y a negociar su desmovilización”.

“Incluso, el primer acuerdo que se hizo con el candidato que se denominaba AGC, es para mirar cómo va a ser la desmovilización total de estos grupos”, dijo.

Y agregó: “Sabemos que en este grupo (Clan del Golfo), especialmente, el título de la primera declaración es que va a haber un proceso de desmonte total de sus estructuras. Entonces, entendemos que eso no puede ser de un solo golpe, sino que es un proceso gradual. Las zonas de ubicación tienen esa característica. Ahí se muestra que hay voluntad por parte de estos grupos de empezar a disminuir su capacidad, de hacer daño y su disposición a desarmarse”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

