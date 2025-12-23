Gobierno estipula las zonas de ubicación temporales para el Clan del Golfo hasta diciembre de 2026

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

El Gobierno Nacional expidió la resolución 471 de 2025, en la que estipula las 3 zonas de ubicación temporales para el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

En la resolución, el gobierno de Gustavo Petro confirma que estarán hasta el 31 de diciembre del próximo año, en cumplimiento de lo acordado en el último ciclo de diálogos entre los combatientes del Clan del Golfo, y la delegación del Gobierno Nacional.

El Gobierno estipula que en estas zonas y durante los momentos de desplazamiento de los combatientes, quedan suspendidas las órdenes de captura, incluidas las que tienen orden de extradición.

Además, establece que el Gobierno deberá velar por la seguridad de las zonas, y de los integrantes del Clan del Golfo.

Así mismo, señala que “las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin excepción”, y que se mantendrá en todo momento y lugar, la vigencia del Estado social de derecho.

¿Cuáles serán las zonas temporales?

Las zonas serán las siguientes: zona rural de Tierralta en el departamento de Córdoba, y en Unguía y Belén de Bajirá del Chocó.