El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo sí pagará cárcel: Álvaro Jiménez

Álvaro Jiménez jefe del equipo negociador del Gobierno en estos diálogos fue claro al señalar que los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, que según las cifras oficiales en medio de las conversaciones de paz es que tienen 9.000 hombres, si pagarán cárcel y así se ha dejado claro en las dos rondas de negociación que se han realizado en Doha, Catar.

“En estos procesos que hoy estamos desarrollando en este tiempo de las violencias de Colombia, el tema de la sujeción jurídica pasa porque hay que pagar cárcel. Ahora lo que podemos discutir es en qué condiciones y en qué lugares. Eso sí es probable de conversar”.

Precisamente para abordar el tema jurídico Álvaro Jiménez, jefe del equipo negociador del Gobierno en estos diálogos nos reveló en exclusiva que ya se han reunido con la Fiscalía para abordar el tema con los elementos de justicia que existen actualmente en Colombia y deja claro que no se busca un nuevo sistema judicial para este proceso.

“Hemos discutido mucho con la Fiscalía General de la Nación sobre el cómo sería esa aplicación, cuál, cuáles serían los alcances de esa aplicación. Ahí tenemos unos procesos de discusión en desarrollo. El grupo armado a través de sus representantes ha sostenido también conversaciones con la Fiscalía General de la Nación. De tal manera que esto es un proceso que hemos discutido ese tema, pero sin estar pretendiendo la creación de un nuevo sistema de justicia”.

En este diálogo con Caracol Radio Álvaro Jiménez nos contó las particularidades del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia o más conocido como el Clan del Golfo en un punto central que genera un reto en las actuales negociaciones de paz y son sus economías ilegales que ya no solamente están en Colombia.

“La dinámica en que ellos están involucrados que tiene que ver con el tráfico de cocaína, con el oro, con todas esas economías ilegales que se mueven en los corredores por donde ellos viven, son economías transnacionales, son economías asociadas a México, asociadas a Europa, asociadas a Sudamérica, asociadas a destinos que van mucho más allá de la del hemisferio occidental. Por tanto, nosotros tenemos que advertir que ese conocimiento y esa dinámica le da esos componentes a un grupo que tiene una capacidad de moverse al contrario del Estado, que anda a la velocidad de la babosa, ellos se mueven a la velocidad de la luz. Y ese es un desafío enorme para una sociedad y para un Estado”.

Además, nos contó cómo está conformada la delegación de siete personas que representan al Clan del Golfo en la mesa de negociaciones de paz y el papel que juega alias ‘Chiquito Malo’ el máximo cabecilla de este grupo armado de quien dijo Álvaro Jiménez es el jefe de la delegación. También aseguró que cuando se establezcan las Zonas de Ubicación Temporal en marzo del próximo año, les permitirá hablar directamente con otros mandos de jerarquía dentro del grupo.

“El equipo de trabajo que definieron está integrado por una de las personas que pertenecen a lo que ellos denominan su Estado Mayor Conjunto,, que es como el núcleo principal de dirección de ellos. Participan además personas que actúan en condición de voceros no miembros del Ejército Gaitanista de Colombia, pero que son personas que indiscutiblemente tienen un liderazgo en esa región, y también actúan dos abogados que ellos han delegado para que lo representen en todo este proceso. Luis Armando Pérez, que es el miembro de Estado Mayor, que está un abogado que se llama Ricardo Giraldo, que está un señor que se llama Wilton, otro señor que es de apellido Coneo. Esta delegación actúa en nombre del señor Giovannis Ávila, que es a quien ellos denominan Javier y al que tú le dices ‘Chiquito Malo’. Luis Armando Pérez actúa en nombre del Estado Mayor Conjunto y la delegación actúa en nombre de ese Estado Mayor Conjunto y defiende los puntos de vista de ellos y se compromete con lo que ese esfuerzo viene desarrollando”.

Álvaro Jiménez jefe del equipo negociador del Gobierno en estas conversaciones de paz con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia es claro que con este Gobierno un acuerdo definitivo no se logrará, pero si quieren dejar listos unos acuerdos irreversibles para entregárselos a las comunidades y que se sean ellas las que desaten en los territorios el verdadero proceso de paz.