Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 abr 2026 Actualizado 22:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Uno de los heridos en el ataque de Yarumal sería un importante explosivista del frente 36

Las autoridades continúan investigando este hecho violento que hace parte de esa guerra entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias.

Yarumal-Caracol Radio

Yarumal-Caracol Radio / Yarumal-Caracol Radio

Yarumal-Caracol Radio

Yarumal- Antioquia

Las autoridades avanzan en la investigación del ataque armado en el área urbana del municipio de Yarumal, norte de Antioquia, que dejó dos personas asesinadas y seis más heridas. Al parecer, esta acción cometida por el Clan del Golfo tendría la intención de afectar a las disidencias del frente 36.

Lea también: Gobernador Rendón pide reactivar orden de captura contra alias Calarcá y bombardear el frente 36

Por lo menos así lo referenció el secretario de seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, al indicar que, al parecer, entre los heridos habría un presunto integrante del grupo guerrillero, y agrega que el estado de salud de esta persona es grave.

“Y dentro de los heridos se encuentra un integrante importante del frente treinta y seis de las FARC, alias Orejas. Ese sujeto es conocido en las FARC como un explosivista de gran calado”, manifestó el funcionario.

Lea también: El Metro de Medellín triplica su capacidad de mantenimiento con una nueva y moderna reperfiladora

Explicó que, debido a que la persona responsable de este ataque está identificada, se espera que sea capturada lo más pronto posible, señalada de pertenecer al Clan del Golfo.

Escuche Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir