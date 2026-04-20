Uno de los heridos en el ataque de Yarumal sería un importante explosivista del frente 36

Yarumal- Antioquia

Las autoridades avanzan en la investigación del ataque armado en el área urbana del municipio de Yarumal , norte de Antioquia, que dejó dos personas asesinadas y seis más heridas. Al parecer, esta acción cometida por el Clan del Golfo tendría la intención de afectar a las disidencias del frente 36.

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Por lo menos así lo referenció el secretario de seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, al indicar que, al parecer, entre los heridos habría un presunto integrante del grupo guerrillero, y agrega que el estado de salud de esta persona es grave.

“Y dentro de los heridos se encuentra un integrante importante del frente treinta y seis de las FARC, alias Orejas. Ese sujeto es conocido en las FARC como un explosivista de gran calado”, manifestó el funcionario.

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Explicó que, debido a que la persona responsable de este ataque está identificada, se espera que sea capturada lo más pronto posible, señalada de pertenecer al Clan del Golfo.

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