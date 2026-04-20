Retroactivo empleados públicos 2026: ¿Cómo calcular aumento si gana más de $5.000.000?

A través del decreto 0312 del 25 de marzo de 2026, el Gobierno Nacional fijó las remuneraciones para todos los empleados del sector público de la rama ejecutiva, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible.

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El nuevo rango salarial es para los docentes de colegios y universidades públicas, jueces, empleados de la Contraloría, la Dian y la Aeronáutica Civil, así como para el personal civil del Ministerio de Defensa y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo a la información oficial alojada en el portal web de la presidencia, la normativa estableció un aumento salarial del 7%, el mismo que es fijado desde abril del 2025 en la mesa de negociación del sector público, que está compuesto por el Gobierno nacional, centrales y federaciones sindicales.

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¿Cómo se calcula el ajuste salarial de los empleados del sector público en Colombia 2026?

Ya aclarado lo anterior, le recordamos que este ajuste salarial no es el mismo para todos los empleados del sector público, debido a que depende del sueldo base que recibe cada persona.

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Es decir, en el caso de que el salario sea de $5.000.000 COP y teniendo en cuenta que el porcentaje del aumento es del 7%, sería un incremento de 350.000 COP. Si esta nivelación salarial es pagada en el mes de abril, el acumulado por enero, febrero y marzo sería de aproximadamente $1.050.000 COP.

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¿Cómo se establece el ajuste salarial de los empleados del sector público en Colombia 2026?

El incremento de los sueldos de los empleados del sector público se establece entre los términos del Decreto 1072 del 2015, el mismo que se tuvo en cuenta en el año 2025 en la negociación del pliego presentado por las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos.

Tras el concilio con el Gobierno Nacional sobre el aumento salarial para el 2026, se estipuló que dicho incremento debe corresponder al crecimiento porcentual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) total en 2025, el mismo que es certificado por el DANE.

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“Que el incremento porcentual del IPC total de 2025 certificado por el DANE fue de cinco punto uno por ciento (5.1%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones establecidos en el presente decreto se ajustarán en siete por ciento (7%) para 2026, retroactivo a partir del 1.° de enero del presente año”, mencionó el decreto 0312 de marzo del 2026.

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