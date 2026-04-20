Kokoriko cambia de dueño: lo adquirió fondo colombiano y ya no es de Andrés Carne de Res

Caracol Radio conoció en primicia que la cadena de restaurantes Kokoriko cambió de dueños hace algunos meses. La compañía fue adquirida por el fondo de inversión KKO, un fondo colombiano que asegura que “cree en el país, en su gente y en el potencial de sus marcas”.

De este modo, la cadena de restaurantes ya no pertenece al grupo IGA (Andrés Carne de Res).

Para los inversionistas colombianos, este nuevo capítulo tiene como propósito fortalecer y transformar una de las marcas más queridas del sector de alimentos en Colombia, “potenciando su crecimiento, su cercanía con los consumidores y su propuesta de valor”.

Así las cosas, anunció que Kokoriko continuará operando con total normalidad, enfocada en sus clientes, colaboradores y aliados, y reafirmando su compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo del país.

Según reveló Julio Sánchez Cristo, director de 6 AM W, de Caracol Radio, en el fondo está incluido un empresario de Antioquia, muy cercano al Grupo Éxito.

La historia de Kokoriko

La historia de Kokoriko comenzó en 1969, cuando Eduardo Robayo, junto a Noé Cardona Cardona y Emilio Jordán Collazos, fundaron la empresa bajo el nombre de “Compañía Comercial e Industrial de Aves - AVESCO Ltda.”, dando inicio a una de las marcas más representativas del sector gastronómico nacional.

La propuesta inicial se materializó en un pequeño local llamado ‘Las Colonias’, ubicado en la calle 63 con avenida Caracas de Bogotá. Allí, Robayo Ferro y sus socios ofrecieron por primera vez un menú compuesto por pollo asado, papa y arepa, una combinación sencilla que rápidamente se convirtió en el estándar de la cadena.

De acuerdo con la historia empresarial de la marca, el primer restaurante con el nombre Kokoriko abrió en Cali en 1971, consolidando un modelo de negocio que posteriormente se expandió a ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena y Manizales.

En el año 2000, el grupo incorporó a Helados Mimo’s y consolidó el conglomerado Conboca, que más tarde, en 2016, selló una alianza con Andrés Jaramillo, creador de Andrés Carne de Res.

Esta movida empresarial se da tras el fallecimiento de Eduardo Robayo, fundador de Kokoriko, uno de los empresarios que impulsó el desarrollo del negocio del pollo asado en Colombia, en marzo de este año.

La noticia fue confirmada por su esposa, Alba Lucía Gómez. Uno de los primeros en solidarizarse con la familia fue el empresario Ferrán Martínez, quien informó sobre el fallecimiento y publicó un sentido mensaje: “Murió el empresario Eduardo Robayo Ferro. Un abrazo para sus hijos Claudia, Eduardo y Carolina; su esposa, Alba Lucía Gómez, y demás familiares”.