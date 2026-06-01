Gobierno Nacional llegó a cerca de 6.000 kilómetros de fibra óptica desplegados en todo el país

Colombia

El Gobierno Nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro sigue entregando resultados a los colombianos de su gestión, a pocos meses de que su periodo finalice.

Esta vez, el turno fue para el sector de la conectividad en el país, pues el Ministerio de las TIC informó que el ejecutivo llegó a 5.970 kilómetros de fibra óptica nuevos desplegados en todo el país.

¿Cómo se logró?

Según detalló el MinTIC en un comunicado, este avance “se logró a través diferentes iniciativas para expandir conectividad: 383 kilómetros corresponden al programa ‘Conectividad para Cambiar Vidas’, 3.868 km a ‘Escuelas Potencia’, resultado de la subasta 5G; y 1.495 km han sido desplegados a través de convenios con gobernaciones, municipios y otros entes territoriales, y los 224 restantes corresponden a diferentes iniciativas”.

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Conectividad al detalle

Por ejemplo, Magdalena, mediante un convenio con la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (Renata), se instalaron 339 km para proporcionar acceso a Internet vía fibra óptica en áreas urbanas y rurales de Remolino, Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo, además de los pueblos palafitos Buena Vista, ubicados al norte del departamento

También está el destacado caso del departamento del Vaupés, en donde gracias a convenio con la gobernación del departamento, se conectaron 1.920 hogares y 80 zonas wi-fi en Mitú, Carurú y Taraira, desplegando 58,2 km de fibra óptica, entre red troncal y de última milla.

Hacia el interior del país está, también, el ejemplo de Cundinamarca, que en el marco del convenio 2128 se han desplegado 148 km de fibra óptica de los 514 definidos, para fortalecer la conectividad en Cáqueza, Funza, Fusagasugá, Girardot, Mosquera, Guaduas, Sibaté, Soacha, Ubaté y Zipaquirá. Con esto se beneficiaron instituciones educativas y comunidades rurales.

¿Y qué dice la ministra de las TIC, Carina Murcia?

Pues bien, finalmente la ministra de las TIC, Carina Murica, explicó creer que se cumplió “con dignidad” el objetivo de “conectar con compromiso”.

“Cada kilómetro de fibra óptica instalado representa una posibilidad nueva para el país: un estudiante que puede acceder a educación digital, un emprendedor que llega a nuevos mercados o una comunidad que se integra a la economía digital”, dijo la jefa de la cartera TIC del país.

Y agregó: “Fue lo que nos pidió el presidente Petro: que la conectividad dejara de ser un privilegio, y poco a poco se convierta en un derecho”.

Así las cosas, este despliegue que potencia la conectividad del país, le ha permitido a Colombia consolidar una red de conectividad para cerrar brechas históricas, garantizando que la tecnología llegue a quienes más la necesitan.