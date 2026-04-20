Acolgen advierte sobre déficit de energía en Colombia hasta 2030 y riesgo ante fenómeno de ‘El Niño’

La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, alertó que Colombia enfrenta un déficit de energía firme, lo que compromete el suministro eléctrico en escenarios críticos como el Fenómeno de El Niño a mitad de año.

La advertencia fue hecha por medio de la red social “X” con base en datos del operador de energía XM. “Colombia enfrenta un riesgo real en el suministro de energía eléctrica. Ya no hay margen de espera o maniobra”, afirmó la dirigente gremial.

La energía firme se refiere a la electricidad que el sistema puede garantizar en todo momento, incluso en condiciones adversas como sequías.

Según un informe de XM, publicado el 17 de abril, existe un desbalance creciente entre esa energía disponible y la demanda. Las proyecciones muestran un déficit de -2,3% para 2026, que aumentaría a -4,4% en 2027, luego -3,2% en 2028, -5,2% en 2029 y hasta -6,8% en 2030.

Esto implica que, en momentos críticos, el sistema podría no tener suficiente capacidad para abastecer a hogares, empresas y servicios esenciales, como colegios y hospitales.

“Esto pone en alto riesgo la confiabilidad, es decir, la capacidad de abastecer energía 24/7 ante una sequía prolongada”, advirtió Gutiérrez.

¿Por qué sucede esto?

Uno de los factores que explica este panorama es el retraso en los proyectos de generación (iniciativas destinadas a producir electricidad por medio de fuentes primarias como agua, sol, viento y combustibles fósiles). De acuerdo con XM, en los últimos años solo ha entrado una fracción de la energía proyectada: 28% en 2022, 17% en 2023, 25% en 2024 y 10,8% en 2025. En lo corrido de 2026, la cifra apenas alcanza el 0,6%.

Esto significa que el sistema no está incorporando suficiente nueva capacidad para cubrir el crecimiento del consumo eléctrico.

A la par, las energías renovables también enfrentan obstáculos. Parte de los proyectos solares no han logrado cumplir con los requisitos técnicos, lo que retrasa su entrada al sistema y limita su aporte.

“Sumado a esto, la energía solar enfrenta serios retos: en 2025, 16% de las plantas solares tuvieron que ser retiradas del mercado porque no superaron las pruebas técnicas exigidas. Las nuevas plantas de la última subasta llegarán sólo hasta 2028. Esto significa que no estarán listas para una sequía antes de ese año. Por ello, hoy la alternativa inmediata es el ahorro de agua y energía por parte de todos”, precisó Gutierrez.

Cabe aclarar que en periodos de sequía, como los asociados al Fenómeno de El Niño, los niveles de agua disminuyen y se reduce la capacidad de generación. En esos escenarios, el sistema debe apoyarse en plantas térmicas (que usan gas, carbón o combustibles líquidos), las cuales son más costosas y dependen de la disponibilidad de insumos.

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El problema, entonces, no es solo la cantidad de energía, sino la capacidad de responder en momentos críticos. Si no hay suficiente energía firme, el país pierde margen de maniobra para evitar racionamientos o aumentos significativos en los costos.

Por su parte XM entregó un informe en el que le hace recomendaciones al gobierno para situaciones a corto plazo. En él se hace énfasis en el cuidado del agua de los embalses, identificar las limitaciones de plantas de generación térmica y el ahorro de energía, hacer un seguimiento de inventario y logística e incentivar el ahorro de demanda.

Por último, Gutiérrez hace un llamado en el que afirma que “Colombia enfrenta un riesgo real en el suministro de energía eléctrica. Ya no hay margen de espera o maniobra. Por eso reiteramos la disposición de Acolgen para trabajar de manera coordinada con el Gobierno nacional por la seguridad energética de Colombia”.

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