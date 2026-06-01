Elecciones 2026 en Colombia: ¿Qué pasa si hay empate en segunda vuelta entre Cepeda y Abelardo?

La cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial de Colombia ya comenzó, pues el próximo 21 de junio de 2026, millones de ciudadanos volverán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República entre Abelardo de la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico.

Los resultados de la primera vuelta, divulgados por la Registraduría Nacional, dejaron una contienda cerrada entre ambos candidatos. De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 % del total, mientras que Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90 %.

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Aunque las encuestas y el ambiente político reflejan una fuerte polarización, el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con mecanismos para garantizar la continuidad democrática incluso en escenarios excepcionales.

Resultados elecciones Colombia 2026: Registraduría

Además de los dos candidatos que avanzaron al balotaje, los demás aspirantes obtuvieron los siguientes resultados:

Paloma Valencia: 1.639.685 votos (6,92 %)

1.639.685 votos (6,92 %) Sergio Fajardo: 1.009.073 votos (4,26 %)

1.009.073 votos (4,26 %) Claudia López: 225.517 votos (0,95 %)

225.517 votos (0,95 %) Santiago Botero: 206.140 votos (0,87 %)

206.140 votos (0,87 %) Mauricio Lizcano: 53.839 votos (0,22 %)

53.839 votos (0,22 %) Miguel Uribe Londoño: 28.657 votos (0,12 %)

28.657 votos (0,12 %) Sondra Macollíns: 19.889 votos (0,08 %)

19.889 votos (0,08 %) Roy Barreras: 14.108 votos (0,05 %)

14.108 votos (0,05 %) Gustavo Matamoros: 5.627 votos (0,02 %)

Con estos resultados, la disputa por la Presidencia quedó reducida a dos proyectos políticos con visiones opuestas para el país entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espreilla

¿Qué sucede si hay un empate en la segunda vuelta presidencial?

Aunque se trata de una posibilidad extremadamente remota debido al volumen de votantes, la legislación colombiana sí contempla qué hacer en caso de que los dos candidatos obtengan exactamente el mismo número de votos.

Pues de acuerdo con el Decreto 2241 de 1986, conocido como el Código Electoral. En su artículo 183 se establece el procedimiento para resolver una igualdad absoluta en la votación.

La norma señala que, si dos o más candidatos obtienen idéntica cantidad de votos, la elección deberá definirse mediante un sorteo.

Para ello, se introducen en una urna papeletas con los nombres de los candidatos empatados y una persona designada por la corporación escrutadora extrae una de ellas. El nombre que aparezca en la papeleta seleccionada será declarado ganador de la elección.

Elecciones 2026: ¿Un escenario imposible?

Expertos electorales coinciden en que la posibilidad de un empate exacto en una elección presidencial es casi nula, especialmente cuando participan millones de ciudadanos.

En la práctica, basta una diferencia mínima para definir quien queda con el cargo. Es decir, si uno de los candidatos obtiene un solo voto más que su rival, será proclamado presidente electo de Colombia.