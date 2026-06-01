Donald Trump nomina a Nathaniel Morris como embajador de Estados Unidos en Colombia

La nominación del exsenador de Kentucky , Nathaliel Morris, será evaluada por el Senado y, luego de esta revisión, se confirmará o negará su designación en el cargo. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

En medio de las demoras para designar un representante oficial de Estados Unidos en Colombia, el presidente Donald Trump anunció a Nathaniel Morris como nuevo Embajador en Bogotá. Este anuncio no resulta en una vinculación oficial, pues corresponde al Senado evaluar y confirmar la designación. Sin esta aprobación, Morris no puede asumir el cargo.

Nathaniel Ryan Morris tiene 46 años, es empresario y miembro del Partido Republicano. Morris también trabajó en distintas ocasiones a favor de los republicanos en Kentucky, incluyendo:

Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El Senado de los Estados Unidos.

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

Morris también es reconocido por su recaudación de fondos políticos. En 2004 recaudó más de 50.000 dólares para la campaña de reelección del presidente George W. Bush.

¿Quién está a cargo en Bogotá?

Jarahn Hillsman está ocupando el cargo de encargado de Negocios que previamente ocupaba John McNamara. Hillsman es miembro profesional del Servicio Exterior Superior y actualmente se desempeña como jefe adjunto de Misión en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

Hillsman, quien es originario de Los Ángeles (California), fue Director de la Oficina de Asuntos Haitianos de 2023 a 2025 y previamente ocupó el cargo de Ministro Consejero en Bolivia y en Guinea Ecuatorial.

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También se ha desempeñado como Jefe Adjunto de la Sección Política en Honduras, Oficial Político en Ecuador, Vicecónsul en El Salvador y Oficial Político en Uganda.

En Washington, Jarahn trabajó como Oficial Económico y Comercial en la Oficina de Asuntos Comerciales Multilaterales y como jefe de la Unidad Económica en la Oficina del Coordinador para Asuntos Cubanos.

A su vez fue el Becario Corporativo Lawrence Eagleburger del Departamento de Estado durante 2011-2012 en Medtronic Incorporated.

A nivel académico, Jarahn tiene una Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia y una Licenciatura en Estudios Urbanos y Planificación de la Universidad Estatal de California en Northridge.

¿Y el embajador oficial?

Colombia no tiene un Embajador estadounidense en forma desde 2022 y el proceso para designar uno oficial no ha avanzado correctamente. Caracol Radio confirmó que la nominación previa de Donald Trump para tener representante oficial en Bogotá se cayó.

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Se trataba de Daniel Newlin a quien el presidente Trump destacó como “un ejecutivo empresarial altamente exitoso, emprendedor y exdetective del Sheriff”.

Según conoció Caracol Radio, las trabas en esta nominación se dan por posibles demoras en la entrega de documentación.