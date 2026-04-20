¿Cuándo será el próximo lunes festivo en Colombia? No es el 1 de mayo: Le contamos qué se celebra

¿Cuándo será el próximo lunes festivo en Colombia? No es el 1 de mayo, pero es cerca: Esto se celebra

Colombia es uno de los países que más días festivos tienen, pero así mismo son los más esperados por los ciudadanos bien sea para descansar, viajar o poder hacer actividades distintas a las que se hacen durante la semana o los mismos fines de semana.

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El mes de marzo suele ser uno de los más esperados por celebrarse semana santa, pero pasados estos días, el próximo festivo es uno de los más deseados. Aunque el siguiente día feriado es el 01 de mayo, este año se celebra un viernes.

Por lo tanto, el siguiente lunes festivo será el 18 de mayo.

¿Por qué el lunes 18 de mayo es festivo en Colombia?

En Colombia el día de la ascensión del Señor es festivo, aunque la fecha religiosa es el jueves 14 de mayo, el día festivo se traslada al lunes siguiente en cumplimiento de la Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani), garantizando un fin de semana puente.

¿Qué se celebra el 18 de mayo en Colombia?

La Ascensión de Jesús en una conmemoración que se realiza cuarenta días después del domingo de Resurrección. Esta festividad es una solemnidad religiosa, quiere decir, que cuenta con un nivel mayor relevancia en comparación de las demás celebraciones de la iglesia católica.

Esta festividad cambia de fecha cada año en Colombia dependiendo del calendario lunar, es calculada 43 días después del domingo de Pascua para que sea conmemorada siempre un lunes.

De la misma manera es un día festivo en varios países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Suecia, Filipinas, Indonesia, Noruega, Islandia, Luxemburgo, Burundi, Costa de Marfil, Namibia, Senegal, Haití, Corea del Sur.

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Origen y significado de la Ascensión

La Ascensión de Jesús está basado en los relatos que la Biblia registra en el Nuevo Testamento, cuando Jesús va al cielo de manera física en presencia de sus once discípulos y les anuncia que les enviará al Espíritu Santo. Para la religión cristiana es un evento trascendental por lo que esto significa como la unión de Jesús al sentarse a la derecha de Dios Padre.

En el evangelio de Lucas y Marcos se puede encontrar pequeñas descripciones de cómo fue la Ascensión de Jesús, siendo está una de las principales fiestas para la iglesia católica y parte de los cinco principales acontecimientos de la vida de Jesús, uniéndose al bautismo, la transfiguración, la crucifixión y la resurrección.

En el siglo IV, San Agustín de Hipona fue quién señalo y declaró este suceso como una celebración de carácter universal en la iglesia, aunque no se tengan registros exactos de la existencia de la fecha en el calendario religioso. Dicha festividad aparece en algunos textos de San Juan Crisóstomo y San Gregorio de Nisa.

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