“La situación se gestionó de forma adecuada y profesional” Lufthansa tras incidente en El Dorado

La aerolínea Lufthansa Group se pronunció oficialmente sobre el incidente ocurrido en las últimas horas durante la aproximación del vuelo LH 542 entre un avión Boeing 777 de Qatar y un avión Boeing 787-9 de la aerolínea Lufthansa que cubría la ruta Frankfurt–Bogotá, en el aeropuerto El Dorado.

De acuerdo con la aerocivil, la pista 32 Derecha se encontraba temporalmente fuera de servicio por la presencia de una tercera aeronave, por lo cual, las naves fueron redirigidas a la izquierda.

Le puede interesar: Aerocivil descarta riesgo en El Dorado: incidente entre dos aeronaves fue controlado sin peligro

La situación hizo que se generara una reducción en la velocidad de las aeronaves, lo que provocó una disminución de la distancia horizontal entre ambos vuelos.

Según explicó Lufthansa, la aeronave tuvo un “encuentro cercano” con un avión de carga en medio de la fase de aterrizaje. Frente a esta situación, la tripulación activó los protocolos de seguridad establecidos y ejecutó una maniobra de aproximación frustrada, es decir, suspendió el aterrizaje para retomar altura y reorganizar la aproximación.

“Se trata de un procedimiento estándar y de precaución”, indicó Lufthansa, que además aseguró que la situación fue manejada “de forma adecuada y profesional”, sin que se presentaran afectaciones para los pasajeros o la tripulación..

Pese a la alerta que generó el hecho, la Aerocivil descartó que hubiera existido un riesgo real de colisión y señaló que la situación fue controlada bajo los protocolos de seguridad aérea.

Además, las autoridades reiteraron que este tipo de eventos activa procedimientos preventivos precisamente diseñados para evitar incidentes mayores, como ocurrió en este caso.

Al mismo tiempo, la aerolínea concluyó que “la seguridad y la protección de nuestros pasajeros y tripulación siguen siendo nuestra máxima prioridad. Sabemos que las autoridades locales están investigando el incidente y seguiremos cooperando plenamente según sea necesario” afirmaron.