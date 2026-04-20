ABC de nueva regularización para inmigrantes en España 2026: colombianos beneficiarios y requisitos

De fondo: Persona con un equipaje en un aeropuerto. A la izquierda, una imagen ilustrativa de una persona obteniendo su pasaporte en España (Crédito: Getty Images)

El gobierno de España aprobó el pasado martes 14 de abril un Real Decreto que busca regularizar de manera extraordinaria la situación migratoria de los residentes extranjeros en España.

Según informan medios españoles como RTVE y El País América, esta medida busca beneficiar a más de 500.000 personas para integrarse al sistema nacional para cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones, normalizando su situación.

Así, los solicitantes podrán pedir la regularización de forma telemática en la página web del Ministerio de Inclusión y Migraciones a partir del 16 de abril hasta el 30 de junio.

¿Cómo funciona la nueva regularización para inmigrantes en España?

Este Real Decreto está dirigido a las personas migrantes que se encuentran en situación irregular o solicitantes de Protección Internacional en España, y que hayan llegado al país ibérico antes del 1 enero de 2026. A los seleccionados se les ofrece un permiso de residencia y trabajo de al menos un año, con oportunidad de renovarlo según cada caso.

Los aplicantes deben acreditar:

Haber estado en España y llevar más de cinco meses ininterrumpidos residiendo en el país.

Carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos.

Por eso se solicitará un certificado de antecedentes penales de los últimos 5 años expedido por las autoridades del país de origen.

Por otro lado, para demostrar la permanencia en España, habrá que presentar cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.

Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.

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¿Cómo solicitar la regularización extraordinaria en España en 2026?

Como informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del gobierno español, se habilitarán espacios presenciales y virtuales para hacer este trámite las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de la página su página web, a la que puede acceder haciendo clic aquí .

Si se quiere recibir atención presencial para este proceso, puede acceder por medio de la plataforma de identificación digital cl@ve.

Finalmente, tenga en cuenta que la cita previa es únicamente para presentar la solicitud de manera presencial en alguna de las 450 oficinas de Correos, Seguridad Social o Extranjería habilitadas (tenga en cuenta que no son todas). Para pedir información, hay otros canales habilitados como el teléfono 060.

Para acceder a la página para solicitar cita, haga clic aquí.

Dicha cita previa les permitirá presentar la solicitud en las oficinas de Extranjería designadas. Serán cinco en total: Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, en horario de tarde, de 16:00 a 19:00 horas.

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