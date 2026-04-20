Guía para visitar la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026

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FILBo 2026

Por lo menos 570 expositores, escritores y otros invitados serán protagonistas de la edición número 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo 2026, que se realizará del 21 de abril al 4 de mayo en el recinto ferial de Corferias, así como en bibliotecas, librerías y otros escenarios culturales de la ciudad.

La FILBo es el evento cultural que más público convoca cada año en Bogotá y, en consecuencia, uno de los que mayor expectativa genera. En su edición de 2025, la feria reportó la asistencia de más de 570.000 personas durante 17 días, con un promedio superior a los 33.500 visitantes diarios, especialmente en fines de semana, cuando se registra la mayor afluencia.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, la jefe de proyecto FILBo de Corferias, Tatiana Rodd, explicó que la principal novedad para esta edición será el control de aforo diario. Por eso, quienes compren sus entradas a través de la plataforma oficial asegurarán su ingreso en la fecha seleccionada.

Pabellones y carpas

Sobre la distribución de los espacios y actividades, esta será la organización dentro del recinto ferial:

El pabellón 1 tendrá en su primer piso a la librería y editorial Panamericana

En el pabellón 2 estarán las editoriales colombianas en el primer piso y las publicaciones universitarias en el segundo.

El pabellón 3 reunirá editoriales nacionales e internacionales con amplia presencia en el mercado colombiano.

El pabellón 4 estará dedicado al país invitado de honor, que en esta ocasión es India, con la participación de 35 personalidades entre escritores, editores y pensadores, además de una agenda cultural.

En el pabellón 5 estará la editorial Penguin Random House.

El pabellón 6 tendrá en su primer piso editoriales nacionales e internacionales de alta presencia en librerías, mientras que en el segundo se ubicará el pabellón Colombia, junto con las muestras de los departamentos, incluida la región invitada, Boyacá.

En el pabellón 7 estará nuevamente Panamericana con una mayor exhibición de su catálogo.

El pabellón 8 tendrá en el primer piso publicaciones técnicas y en el segundo cómic y narrativa gráfica.

Detrás del pabellón 5 se ubicará el espacio 5B, dedicado a Bogotá.

Tatiana Rodd también explicó que en la parte posterior de los pabellones estará el Gran Salón de Corferias, donde se concentrarán las publicaciones infantiles y juveniles, editoriales independientes, delegaciones internacionales, así como contenidos educativos y recursos didácticos.

En el fondo de este gran salón, en los sectores 20 y 21, habrá ocho salas destinadas a conversatorios, presentaciones de libros y espacios de firmas.

Al costado izquierdo de la entrada del arco emblemático se instalará una carpa del Ministerio de Cultura, con actividades y publicaciones de editoriales independientes. En ese mismo sector, hacia el sur de Corferias, habrá más salones para programación académica, además de espacios para Fundalectura y la Fundación Rafael Pombo.

En total, dentro del recinto ferial habrá 23 salas para conversatorios y presentaciones, un auditorio principal, cinco carpas multipropósito y 18 zonas de firmas.

Horarios

El 21 de abril, día de apertura, la feria funcionará entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche. A partir del segundo día, el horario será de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Boleteria

La boletería tendrá tres tarifas: niños y jóvenes entre 6 y 12 años pagarán $11.500; adultos, $14.000; y estudiantes con carné, $12.000.

Toda la información sobre programación y boletería está disponible en el sitio web oficial de la feria.