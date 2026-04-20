Pablo Repetto tras la goleada de Santa Fe : “Hoy teníamos que ganar, no nos quedaba otra”

Luego de la contundente victoria 5-0 de Independiente Santa Fe sobre Cúcuta Deportivo, el técnico Pablo Repetto fue claro en rueda de prensa sobre la necesidad del resultado y el momento que atraviesa el equipo.

El entrenador no ocultó la presión con la que llegaban al compromiso: “Hoy teníamos que ganar, no nos quedaba otra”, afirmando además que el rival representaba una prueba exigente: “Enfrentábamos a un muy buen equipo que hacía cinco fechas que no perdía”.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de Liga Colombiana: Así quedó tras victoria de América sobre Millonarios

Repetto explicó que la clave estuvo en el primer gol y la confianza que generó: “A partir del primer gol el equipo tomó confianza… después dominamos y fuimos justos merecedores de un triunfo que era vital”. También valoró el respaldo de la hinchada: “Es un premio también a la gente que apoyó y nos deja con posibilidad de poder entrar dentro de los ocho”.

En cuanto al proceso, el técnico defendió el rendimiento previo pese a los resultados: “No veníamos a hacer malos partidos… habíamos empatado encuentros difíciles, pero el equipo compite”. Además, señaló que la propuesta ofensiva marcó diferencia: “Hoy tuvimos jugadores más ofensivos… jugar con media punta permitió generar más situaciones”.

También le interesa: Reacciones de prensa argentina y mundial a goleada y campeonato de Colombia en Sudamericano Sub-17

Sobre la amplitud del marcador, fue mesurado: “La diferencia de hoy no es ni cerca la que hay entre Santa Fe y Cúcuta… pero se dio un partido donde hicimos el gol tempranero y después llegó la confianza”.

Por su parte, Franco Fagúndez destacó la mentalidad del equipo desde el inicio: “Sabíamos que hoy teníamos que ganar sí o sí, sea 1-0 o 5-0”. El volante también coincidió en el análisis del juego: “Ellos tuvieron su chance, pero después fuimos justos merecedores de la victoria… en todo momento llegamos e hicimos daño”.

Lea aquí también: América vence a Millonarios y los deja al borde de la eliminación

El jugador resaltó el aspecto emocional y colectivo como clave del rendimiento: “Lo que más fortaleció este equipo es la unión… nunca nos criticamos, trabajamos puertas adentro y nunca dejamos de confiar en el cuerpo técnico”.

Fagúndez , quien ha venido recuperándose físicamente, también expresó su satisfacción personal: “Muy feliz por el partido de hoy… partido a partido voy sumando minutos y eso me va a devolver el estado físico que quiero”.

Le puede interesar: Medellín golpea en el momento justo y vence a Alianza como visitante

Finalmente, Repetto dejó claro que el objetivo sigue intacto: “Vamos a pelear estas dos últimas fechas con todo para entrar dentro de los ocho… este equipo está compitiendo y puede lograr cosas importantes”.

Con esta goleada, Independiente Santa Fe se mantiene con vida en la lucha por la clasificación y envía un mensaje claro en el cierre del campeonato: el equipo cree, responde y no se baja de la pelea.