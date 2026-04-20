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20 abr 2026 Actualizado 02:05

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Reacciones de prensa argentina y mundial a goleada y campeonato de Colombia en Sudamericano Sub-17

La prensa internacional reconoció el contundente triunfo de Colombia ante Argentina en la final del Sudamericano Sub-17.

Colombia vs. Argentina en la final del Sudamericano Sub-17. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

Colombia vs. Argentina en la final del Sudamericano Sub-17. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images) / Christian Alvarenga

Colombia vs. Argentina en la final del Sudamericano Sub-17. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

La Selección Colombia ganó, goleó 4-0 a Argentina y se proclamó campeona del Sudamericano Sub-17 en Paraguay, dando la sorpresa ante la ‘albiceleste’.

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Con esta victoria, la Tricolor suma su segundo título en esta categoría, pero esta vez bajo el mando del exjugador y ahora técnico Freddy Hurtado.

Colombia demostró condiciones ante Argentina desde el primer minuto, pero logró reflejar su superioridad en el marcador antes del descanso gracias a una anotación de Miguel Agámez.

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Ya en la segunda mitad, Matías Caicedo disputó un centro del área rival y logró cabecear hacia atrás, sorprendiendo al guardameta Reigia. Ese fue el momento en el que Colombia supo que podía golear a la Argentina.

Solo un minuto después del segundo gol, apareció José Escorcia para castigar de nuevo a la ‘albiceleste’ con un magistral desborde y un centro que terminó anotando Agámez nuevamente.

El combinado nacional liquidó el partido con el cuarto tanto. Escorcia, quien estaba inspirado por su gran actuación en la final, tomó el balón, entró al área y eludió a un defensor y al arquero rival, enviando el balón al fondo de la red.

Tras esta histórica victoria de Colombia en el Sudamericano Sub-17, la prensa internacional y argentina reaccionó al campeonato:

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Felipe Lara

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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