La policía incautó más de media tonelada de marihuana en Manizales

Manizales

En el operativo policial realizado en el barrio Villapilar en la capital caldense, un hombre de 33 años con el alias de ‘Victoria’ fue capturado en flagrancia mediante la interceptación del vehículo tipo van que era utilizado para transportar 680 kilogramos de marihuana.

Igualmente, al señalado le hallaron dos celulares y un informe con logotipos de una empresa de telefonía. De la misma manera, se estableció que el carro habría sido hurtado en enero en Miranda, al norte del Cauca.

“La investigación está en curso y esperamos dar noticias más adelante sobre la imputación de cargos. De acuerdo al acervo probatorio, esa mercancía provenía del Cauca y se iba a distribuir en la ciudad, no estaba haciendo tránsito para viajar a otra población, sino que tenía como destino Manizales”, manifiesta el coronel César Alberto Aristizábal, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Manizales.

El comandante hace énfasis de que sacaron de las calles ese cargamento protegiendo a nuestros niños y adolescentes y, vale la pena resaltar, que trabajamos para fortalecer el ambiente de los entornos seguros que favorezcan los entornos seguros.

El estupefaciente incautado estaba avaluado en 350 millones de pesos, lo que representa que cerca de 400.000 dosis se iban a distribuir en la capital de Caldas.