Inició en Silvia, Cauca, la construcción de la primera cárcel agrícola indígena de América Latina

Silvia, Cauca

En el municipio de Silvia, inició la construcción de la primera colonia agrícola exclusiva para población indígena, un modelo innovador que articula infraestructura penitenciaria, producción agropecuaria y enfoque diferencial étnico.

Se trata de la primera cárcel indígena con enfoque agrícola de América Latina, un modelo penitenciario que integra la resocialización con la cosmovisión de los pueblos originarios.

El proyecto se desarrolla en el predio El Tablazo y contará con 500 cupos para población indígena privada de la libertad del departamento del Cauca.

De acuerdo con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el establecimiento tendrá 19 edificaciones destinadas a seguridad, alojamiento, educación, producción y atención integral, e incluirá proyectos agropecuarios basados en saberes ancestrales.

Uno de los ejes centrales será la ‘Tulpa’, o fogón sagrado, un espacio de armonización donde se aplicarán prácticas de justicia propia y restaurativa.

Desde la USPEC indicaron que “este tipo de infraestructura responde a mandatos constitucionales y compromisos internacionales que reconocen la diversidad étnica y la necesidad de garantizar un enfoque diferencial en la administración de justicia”.

El alcalde de Silvia, Juan Carlos López, señaló que la iniciativa genera tranquilidad en el municipio tras los cambios realizados al proyecto inicial.

“Logramos que este establecimiento sea para población indígena del Cauca y con espacios de verdadera resocialización”, indicó el mandatario.

El mandatario explicó que inicialmente se planteó una cárcel de mediana seguridad, lo que generó rechazo en la comunidad por el impacto social que podría representar.

La obra se encuentra en fase de construcción y se proyecta su entrega para el primer semestre de 2028.