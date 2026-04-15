Las autoridades en salud declaran la alerta hospitalaria y sanitaria en Manizales

La decisión de alerta hospitalaria y sanitaria se tomó en conjunto entre la Secretaría de Salud de Manizales y los gerentes de los hospitales y clínicas de la ciudad, ya que por la falta de pagos no han comprado suministros y tampoco han pagado los salarios al talento humano. David Eduardo Gómez, secretario de Salud, indica que la decisión es para buscar soluciones rápidamente.

“Declaramos la alerta hospitalaria y sanitaria por la crítica situación de los prestadores de salud. El estado financiero de ellos es complicado; tienen inconvenientes para pagar a los profesionales de la salud. Advierten que si la Nueva EPS no paga, seguirán cerrando sus servicios. En Manizales hay 99.000 afiliados del régimen contributivo y subsidiado, pero si la crisis sigue, estarán más perjudicados”.

El funcionario asevera que los cambios constantes de interventor afectan el sistema y la atención de pacientes, por lo que pedirán su presencia en la capital del departamento de Caldas para agilizar el proceso de saldar las deudas; por eso piden al gobierno nacional apoyo a la crisis de salud que atraviesa la ciudad. Además, enviarán el documento oficial de la reciente declaratoria de alerta al Ministerio de Salud solicitando soluciones.

Uno de los casos que más resalta es el del Hospital Santa Sofía, al cual le deben más de 21.000 millones de pesos, por ese motivo, han cerrado los servicios a miles de afiliados de Nueva EPS.

“Todos los hospitales viven una crisis de salud que afecta las finanzas. Nuestra cartera es de 21.865 millones de pesos; de no recibir el pago oportuno del 80 % según el Decreto 489, nos ratificamos en el cierre de servicios. Hacemos un llamado al interventor y al gobierno a que nos den la cara, busquen consensos, capitalicen las deudas de la Nueva EPS para dar una atención con calidad, ya que no reciben medicamentos y mueren como si estuviésemos en una pandemia”, señala Carlos Alberto Piedrahita, gerente del Hospital Santa Sofía.

El alto directivo explica que hoy viven una sindemia, es decir, un incremento de la carga de enfermedad, falta del flujo de recursos, cierre de servicios y colapso de atención, lo que conlleva que se agrave la salud en la ciudad, el departamento y el país.

Asimismo, agendarán una cita con el nuevo interventor de la Nueva EPS para agilizar el proceso de saldar las deudas.