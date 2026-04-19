Luego de que las directivas de la E.S.E. Hospital San Félix, en La Dorada (Caldas), anunciarán que la EPS Famisanar ha incumplido los acuerdos de pago haciendo que la deuda llegara a $ 4.500 millones, Famisanar emitió un comunicado indicando que el flujo de recursos es constante, especialmente, entre enero y abril de 2026 con la finalidad de garantizar la operación y continuidad de los servicios para cerca de 18.000 afiliados.

“El pasado 15 de abril de 2026 se realizó un ejercicio de aclaración de cartera con el centro asistencial, con corte al 31 de marzo del mismo año. Este proceso permitió consolidar información clave sobre el estado de las obligaciones y avanzar en la conciliación de diferencias. Durante la vigencia 2025 y lo corrido de 2026, EPS Famisanar ha girado al hospital un total de $ 2.359 millones”, según el comunicado.

EPS Famisanar ha girado al Hospital San Félix en La Dorada (Caldas) $ 2.359 millones Ampliar EPS Famisanar ha girado al Hospital San Félix en La Dorada (Caldas) $ 2.359 millones Cerrar

Precisamente, en el marco de conciliación, identificaron diferencias cercanas a $480 millones asociados a inconsistencias en la aplicación de pagos por parte del prestador frente de los registros de la eps. “Estos valores se encuentran, actualmente, en proceso de legalización contable a través de mesas técnicas conjuntas”, detalla el escrito.

En el documento, complementan anunciando que evidencian glosas cercanas a $1.076 millones que hacen parte de los procesos habituales de auditoría en el sistema de salud que se encuentran en revisión para validar la correcta facturación y asegurar el uso transparente de recursos.