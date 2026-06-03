Un centro de estética es cerrado en Villamaría, Caldas, por irregularidades sanitarias

Villamaría

En medio de las acciones de inspección, vigilancia y control que adelanta la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), hallaron un centro de estética en Villamaría (Caldas), donde evidenciaron irregularidades sanitarias, medicamentos vencidos y equipos para la realización de procedimientos invasivos, por lo que procedieron a la suspensión inmediata del establecimiento.

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“Encontramos hallazgos muy delicados desde el punto de vista de salud pública, por lo que se procedió a la suspensión de actividades del establecimiento. Invitamos a toda la comunidad para que acudan a sitios que estén legalmente constituidos y el visto bueno de la DTSC para realizar esos procedimientos invasivos”, señala Hover Castaño Escobar, técnico de saneamiento de la DTSC.

Agrega que desde el ámbito higiénico - sanitario son críticos, por lo que recalca el llamado a la ciudadanía a acudir a sitios habilitados y autorizados, puesto que el sitio referenciado era “una clínica de garaje, donde pueden ocurrir una cantidad de problemas para la salud pública”.

Las visitas seguirán desarrollándose en otros municipios del departamento. Cabe recordar que el mes pasado, varios centros de estética fueron identificados practicando labores sin los debidos requisitos en La Dorada.

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