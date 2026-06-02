“Ambas campañas se deben comprometer públicamente a proteger la Constitución”: abogado Mauricio Pava

El abogado y vocero del Comité Promotor del Referendo por la Estabilidad Constitucional, Mauricio Pava, en la recolección de firmas en la capital caldense.

Manizales

El abogado y vocero del Comité Promotor del Referendo por la Estabilidad Constitucional, Mauricio Pava, explica que la iniciativa surge para “estorbar al poder, que haya límites en el ejercicio del próximo gobierno. La Constitución es un símbolo como el escudo y la bandera, es de todos nosotros, tenemos que protegerla, nunca la habíamos visto bajo un patrón de ataques sistemáticos con decretazos o trinos”.

Agrega que el candidato Iván Cepeda no es claro en decir si hará o no una asamblea nacional constituyente, por lo que envía un mensaje a él y a Abelardo De La Espriella: “Las dos campañas que se encontrarán el 21 de junio se deben comprometer, públicamente, a proteger la Constitución y los valores que ella representa”.

Recorrido nacional de recolección de firmas para proteger la Constitución Política

Entre tanto, María Alejandra Cortés, miembro del movimiento Proteger la Constitución, cuenta los detalles del evento que busca proteger la Constitución y que se desarrolla hoy en la capital de Caldas.

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“Este evento busca proteger la Constitución y sus artículos para que no sean modificados durante 8 años, es decir, hasta el 2034. Este movimiento inicia en Bogotá, pero la idea es recorrer el territorio nacional, es un reto grande, por lo que esperamos que Colombia se sensibilice con este movimiento que pretende proteger los derechos fundamentales, la división de poderes y todas las protecciones que tiene nuestra Constitución Política”.

Cortés añade que deben recolectar más de 3 millones de firmas para entregarlas en 6 meses. Los siguientes destinos serán las ciudades de Pereira, Cali y Medellín.