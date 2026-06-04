Bibliotecario de un colegio en Manizales es destituido por actos sexuales contra un menor de 6 años

Manizales

Dentro de la actuación disciplinaria se estableció la ocurrencia de conductas que vulneraron la dignidad, la libertad y la integridad por parte de un bibliotecario hacia un estudiante de primer grado en una institución educativa en la capital del departamento de Caldas.

“Como resultado de la valoración probatoria realizada durante el proceso, la conducta fue calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo, lo que dio lugar a la imposición de la destitución”, Isabel Cristina Giraldo González, personera delegada para el Juzgamiento disciplinario. Juan Pablo Osorio Gallo, personero de Manizales.

Entre tanto, la medida de inhabilidad de 14 años fue confirmada por el personero de Manizales, Juan Pablo Osorio Gallo, quien explicó que la decisión quedó en firme luego de que no se presentaran recursos contra el fallo de primera instancia proferido por la Delegada para juzgamiento disciplinario de dicha entidad municipal.

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“Informo que la sanción de destitución al señor Rubén Darío Ávila Cuenca es por 14 años. Considero importante comunicar esto porque hay que dejar claridad que en asuntos que involucren vulneraciones a los derechos de nuestros niños y adolescentes tienen la más alta prioridad institucional para la personería, cuando están comprometidas, el Estado debe actuar con especial diligencia y las autoridades de control tenemos la mayor responsabilidad para ejercer competencias con todo el rigor que la ley exige”.

Cabe recordar que el año pasado se había abierto un proceso disciplinario por estos hechos ordenando la suspensión del funcionario, quien fue retirado de su cargo, provisionalmente, mientras se adelantaban las investigaciones.