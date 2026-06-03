La Unión Europea y empresas caldenses impulsan el empleo sostenible en el departamento

Manizales

Con el propósito de generar oportunidades de empleo sostenible en las comunidades, se hizo el lanzamiento oficial de la Alianza Empleos Verdes, una cooperación internacional respaldada por la Unión Europea (UE) que articula esfuerzos entre organizaciones sociales, sector productivo, empresarial e instituciones. François Roduié, embajador de la UE en Colombia, reafirmó el respaldo al proceso que pretende brindar desarrollo en el país.

“Es importante trabajar con empresas que tienen su anclaje en los territorios, porque al final, este proyecto se convierte en una alianza entre amigos, entre gente que comparten visiones comunes de la sociedad más integrada. Reunir academia, sector privado, gobiernos locales, fundaciones, cooperación internacional y sociedad civil alrededor de esta agenda demuestra que la transición verde es indispensable”.

Desde el Grupo GreenLand, reforzarán habilidades blandas y socioemocionales, intermediación laboral y conexión con sectores productivos sostenibles en Caldas. Víctor Manuel Henríquez Restrepo, principal gestor del grupo.

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“El objetivo es impulsar territorios más inclusivos, sostenibles y llenos de oportunidades. En GreenLand creemos que el desarrollo de las regiones crece cuando se unen voluntades alrededor de un propósito común. El impacto se multiplica y las oportunidades llegan lejos. La alianza de empleos verdes representa la convicción del desarrollo sostenible que se construye desde la inclusión, el trabajo digno y la generación de opciones que fortalezcan el futuro de nuestras regiones”.

La Alianza Empleos Verdes se aplica en Antioquia, Valle del Cauca y Caldas, donde se invierten más de 3 millones de euros, es decir, aproximadamente 15.000 millones de pesos. La iniciativa contempla formar 2.000 personas, entregar 1.500 certificaciones, generar 1.100 inserciones laborales efectivas y consolidar 415 empleos sostenibles.