Incautan más de 260 kilos de marihuana que serían distribuidos en Risaralda y Quindío

Pereira

Un golpe contra el narcotráfico fue propinado por la Policía Metropolitana de Pereira tras la incautación de 263 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo particular y que tenían como destino el Eje Cafetero.

El procedimiento se llevó a cabo en la vía que comunica a Pereira con Armenia, donde las autoridades interceptaron el automotor y encontraron el cargamento distribuido en paquetes de gran tamaño, listos para su dosificación y venta. Según las investigaciones preliminares, la marihuana provenía del municipio de Corinto, en el departamento del Cauca.

Las autoridades señalaron que este cargamento tendría presuntos vínculos con la estructura criminal ‘Dagoberto Ramos’, de las disidencias de las FARC en el Cauca, en posible articulación con el grupo delincuencial ‘Cordillera’, lo que evidencia la conexión entre organizaciones ilegales en distintas regiones del país.

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“Ejecutamos la operación ‘Falcon’, una operación de inteligencia y Policía Judicial entre el Departamento de Policía Quindío, la Metropolitana de Pereira y el Cauca. Se logró la incautación de 263 kilos de marihuana. Preliminarmente hemos identificado la relación y el vínculo criminal entre la estructura ‘Dagoberto Ramos’, de las disidencias en el Cauca, con la estructura ‘Cordillera’, a partir de información investigativa de esta operación”, señaló el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

De acuerdo con las autoridades, la droga incautada tendría un valor cercano a los 900 millones de pesos en el mercado ilegal y estaba destinada a abastecer el área metropolitana de Pereira y municipios del Quindío.

Con esta incautación, ya son cerca de una tonelada de estupefacientes decomisados en lo corrido del 2026 en el área metropolitana de Pereira, impactando directamente las finanzas de estructuras criminales.

La Policía reiteró su compromiso de continuar desarrollando operativos para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad en el Eje Cafetero.

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