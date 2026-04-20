Feria del Libro Bogotá 2026: cuánto dura, fechas, país invitado, autores, precio boletería y más

Año a año en Bogotá se realiza una de las ferias más conocidas en Colombia y a nivel mundial: la Feria Internacional del Libro (FILBo), que como es costumbre, en este 2026 se volverá a realizar en el recinto en donde ya es tradición que se lleve a cabo: Corferias.

Esta feria, desde 1988, es realizada por la Cámara Colombiana del Libro y el mismo Corferias, y para este 2026 el objetivo es hacer una FILBo que sea “dinámica cultural y comercial alrededor del libro y sus autores, de Colombia y América Latina”, todo bajo la premisa de ‘escucharnos es leernos’.

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¿Cuánto dura la Feria del Libro Bogotá 2026? Fechas de inicio y final del evento

La Feria del Libro de Bogotá 2026 tendrá una duración de 14 días, iniciando este martes, 21 de abril, y finalizando, dentro de dos semanas, el lunes, 4 de mayo.

Así, en Corferias y durante toda la agenda, los asistentes podrán disfrutar de la compra de libros, conversatorios con autores, conferencias, exposiciones y demás eventos.

Ahora, otra de las tradiciones, y que apareció en la Feria desde la edición de 1991, es tener un país invitado, y este 2026 no será la excepción.

¿Cuál será el país invitado para la Feria del Libro Bogotá 2026?

Para esta edición número 38 del evento, se pasará de continente a continente, pues de Europa se irá a Asia. En 2025 el país invitado fue España y para este 2026 la Nación a la que Colombia y Bogotá le abren las puertas es India.

En el marco del lema ‘Ven, lee y explora la India’, la FILBo mostrará diferentes aspectos literarios de esa Nación, que estará ubicada en el Pabellón 4. Aquí, 35 personalidades entre escritores, editores y pensadores, además de una agenda cultural, expondrán diariamente un abc de la región en la materia.

Así mismo, se resaltó que algunas de las razones para que la India sea el país invitado son el hábito de lectura que existe allí, la fortaleza de su industria literaria y algunos hitos importantes de esa bandera en el sector.

¿Y los autores invitados?

Como en ediciones anteriores, la de este año también contará con personalidades invitadas, desde autores y académicos, hasta políticos, periodistas, chefs y comediantes.

Por ejemplo, a parte de todo el listado internacional, habrá autores colombianos destacados como Laura Restrepo, Pilar Quintana y Juan Esteban Constaín.

Así mismo, habrá personalidades políticas como Juan Manuel Santos, expresidente, y Roy Barreras, actual candidato presidencial

Periodistas y filósofos como Vanessa de la Torre, Daniel Samper y María Elvira Samper también harán presencia en el evento.

Finalmente, habrá personalidades como el chef Nicolás de Zubiría, y los conferencias Daniel Habif y Yokoi Kenji, que también harán parte de la agenda.

¿Cuánto cuesta la entrada a la Feria del Libro de Bogotá 2026?

Según se refleja en la página web de la Feria del Libro, para esta edición del 2026 en Bogotá se estará manejando dos tipos de boletería, para niños y para público general mayor, de la siguiente forma:

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Público general mayor de 12 años: $14.000

$14.000 Niños de 6 a 12 años: $11.500

Usted las puede adquirir en la página web o directamente en las taquillas de Corferias.

Si prefiere, además, conocer más información sobre todo lo relacionado con la Feria del Libro Bogotá 2026, puede hacer clic en este enlace: https://www.feriadellibro.com/es y conocer más detalles del evento.

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