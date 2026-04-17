Uninorte descentraliza su presencia en la FILBo 2026 con 15 actividades en Bogotá

La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 se consolida este año como uno de los encuentros culturales más importantes de América Latina, con más de dos semanas de programación, miles de actividades y un enfoque temático centrado en “Escucharnos es leernos”. En este escenario, la Editorial Uninorte destaca por una participación que va más allá de lo habitual dentro del circuito editorial universitario.

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La edición 38 de la feria, que se realiza del 21 de abril al 4 de mayo en Corferias, reúne a autores, editoriales y lectores en torno a conversatorios, presentaciones y debates sobre literatura, ciencia, periodismo y cultura, con India como país invitado de honor y Boyacá como región destacada.

En medio de esta amplia oferta, la Editorial Uninorte sobresale con una estrategia que amplía su presencia en distintos escenarios de la feria y la ciudad, posicionándose como una de las apuestas académicas más activas en la FILBo.

Una participación que trasciende Corferias

A diferencia de otras editoriales universitarias, Uninorte no se limita a su stand en el pabellón universitario, sino que despliega su agenda en librerías y espacios independientes de Bogotá, conectando directamente con nuevos públicos.

De acuerdo con su directora, Alexandra Vives, los libros de la editorial también estarán en espacios clave como la Carpa País de Libros, así como en Librería Colombia y El cuarto plegable, ampliando su visibilidad dentro de la feria.

Esta presencia descentralizada le permite a la editorial insertarse en distintos circuitos de lectura, más allá del recinto ferial, fortaleciendo su alcance dentro del ecosistema editorial.

Caribe, memoria y diáspora: el eje de su agenda

La programación de Uninorte incluye presentaciones, conversatorios y lanzamientos que giran en torno a temas como identidad caribeña, memoria, tradición oral y diáspora.

Entre los eventos se destacan espacios como “Traducir el Caribe”, “Barranquilla en la literatura” y la presentación de obras que recuperan la memoria cultural de la región. También sobresalen títulos como Un puente oscilante, Condumio: relatos de un cocinero y La voz que acompaña, que reflejan la diversidad de su catálogo.

Además, su agenda incluye actividades en librerías de la ciudad, lo que refuerza el diálogo directo entre autores y lectores, una de las apuestas clave de la editorial en esta edición. Son 15 actividades confirmadas, que van desde el 22 de abril hasta el 28 de abril.