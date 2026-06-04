El actor Shia LaBeouf se declara culpable de agresión por una pelea en un bar en Nueva Orleans

El actor y cineasta estadounidense Shia LaBeouf se declaró culpable este miércoles de tres cargos de agresión simple y fue sentenciado a libertad condicional por una pelea ocurrida en un bar durante el Mardi Gras en Nueva Orleans.

La estrella de la franquicia de ‘Transformers’ deberá asistir a un programa de tratamiento para el alcoholismo.

LaBeouf fue arrestado poco después de la medianoche del 17 de febrero tras ser escoltado fuera de un bar en el Barrio Francés.

Un video del altercado muestra a LaBeouf empujando a una persona al suelo y golpeándola en la cara.

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Un informe policial de Nueva Orleans indicó que el puñetazo a la víctima “posiblemente le dislocó la nariz”.

La jueza Juana Marine-Lombard le impuso a LaBeouf una sentencia suspendida de seis meses más dos años de libertad condicional.

Además, se le ordenó mantenerse alejado de las tres víctimas y del bar.

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Tras ser acusado inicialmente, LaBeouf ya había recibido la orden de someterse a un tratamiento por drogadicción y alcoholismo.

El actor había sido internado en un centro de rehabilitación por orden judicial tras ser arrestado en 2017 en Georgia por embriaguez pública y alteración del orden público durante el rodaje de la película ‘La familia que tú eliges’.

Posteriormente, la cantautora, productora discográfica, actriz y bailarina inglesa FKA Twigs lo demandó por agresión sexual, física y daños morales.

La demanda se resolvió en julio de 2025.