Marjane Satrapi, autora y directora franco-iraní de la película ‘Persépolis’, fallece a los 56 años

La artista, animadora y directora iraní Marjane Satrapi, radicada en Francia y reconocida por su película de animación biográfica, ‘Persépolis’, nominada al Óscar en 2008, falleció este jueves a los 56 años.

“Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”, declaró su familia en un comunicado.

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Ripa, productor, actor y guionista sueco, falleció el 8 de abril de 2025.

Satrapi, que creció en una familia de clase media alta en Teherán, tenía 10 años cuando el ayatolá Jomeini llegó al poder en 1979.

Crítica acérrima del gobierno iraní, llegó a Francia en 1994 y obtuvo la nacionalidad francesa en 2006.

En 2007, junto con el caricaturista y cineasta francés, Vincent Paronnaud, realizó la película de animación ‘Persépolis’, basada en la exitosa novela gráfica autobiográfica de Satrapi sobre sus experiencias al crecer en Irán durante la revolución de 1979.

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La película ofrece una visión irónica y satírica de la vida opresiva bajo el régimen de los mulás.

‘Persépolis’ ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes y fue nominada a la ‘Mejor película de animación’ en los Premios Óscar de 2008, siendo la primera mujer nominada en esa categoría.