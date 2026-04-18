Catalina Ocampo Van Patten presenta “Las Nuevas Reglas del Éxito” en Feria Internacional del Libro

En el marco de uno de los eventos literarios más prestigiosos de América Latina,la autora y conferencista internacional Catalina Ocampo Van Patten presentará junto a Editorial Utrilla su más reciente obra, “Las Nuevas Reglas del Éxito”, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Más que un lanzamiento editorial, el evento marca el inicio de un movimiento cultural que reimagina el éxito a través de la consciencia, la disciplina, la corporalidad y la dirección personal.

La obra llega en un momento decisivo. En industrias y generaciones enteras, las métricas tradicionales del logro —productividad, acumulación, ambición sin freno— están siendo cuestionadas. Catalina entra a esa conversación con un manifiesto estratégico que no busca simplemente motivar, sino exigir una revisión profundade los marcos heredados y de las vidas que las personas realmente están construyendo.

Cuestionando la arquitectura del éxito

“Las Nuevas Reglasdel Éxito” desmantela las ideas convencionales de logro con una narrativa directa y reflexiva que confronta la brecha entre las expectativas sociales y la realización personal. El libro no está diseñado para inspirar de manera superficial. Su objetivo es la transformación: un cambio fundamental en la forma en que los lectores piensan, toman decisiones y construyen su vida desde adentro hacia afuera.

En el centro de la metodología se encuentra C.E.N.T.R.O., un sistema propietario desarrollado por Ocampo Van Patten para ayudar a las personasa reconectar con su eje interno y construir una forma de éxito sostenible y coherente con quiénes son realmente.

De la página al escenario: nace la Showference

Lo que distingue este lanzamiento de una presentación editorial convencional es su extensión hacia la performance en vivo. Junto a la publicación, Catalinaintroduce “Las Nuevas Reglasdel Éxito — Live Experience”, un formato inmersivo que ella denomina Showference: una fusión de conferencia, narrativa escénica y expresión artística en un solo evento visceral.

La experiencia está diseñada para hacer tangibles las ideas del libro. Las palabras se convierten en acción. Los conceptos adquieren forma física. La reflexión se transforma en sensación. El públicono es un receptor pasivo;es participante de un recorrido a través de las ideas que la obra propone.

Llevar esta visión al escenario requirió un equipo creativo interdisciplinario de alto nivel. El productor ejecutivo y director escénicoFrancisco Barragán Jiménezda forma al arco teatraldel evento. El coreógrafo Gabriel Reyes Madrigal traduce el mensaje del libro en movimiento. El artista visual Emmanuel Durán construye el mundo estético de la experiencia, mientras que el diseñador de iluminación Marco Antonio Vasconcelos amplifica la intensidad atmosférica de cada momento. Seis jóvenes bailarines de Los Cabos, México, completan el elenco, encarnando a través del lenguaje corporal la transformación que la obra propone.

El resultado es una producción que no ilustra el libro: lo habita.

El inicio de unrecorrido internacional

La presentación en Bogotá no es un punto de llegada. Es una partida.Catalina y su equipo han diseñado la Showference como el eje central de una gira internacional orientada a abrir conversaciones sobre liderazgo, propósito y la urgente necesidad de redefinir qué significa el éxito en un mundo en transformación acelerada.

En ciudadesde América Latinay más allá, el públicoencontrará un formatosin precedentes: un evento intelectual y artístico en vivo que se niega a separar el pensamiento del sentimiento, la estrategia del alma.

Sobre la autora

Catalina OcampoVan Patten es autora, conferencista internacional y fundadora de Catalyst Life Consulting. Su trabajo se centra en la redefinición del éxito moderno a través de la integración del bienestar, la disciplina, la identidad y el liderazgo personal. Reconocida por su capacidad para fusionar narrativa, estrategia y performance escénica, se ha consolidado como una de las voces más distintivas del desarrollo personal en América Latina.