Resultados Lotería del Valle, Manizales, Meta y Baloto HOY 03 de junio, 2026: último sorteo y premio
Conozca los resultados de las loterías y el baloto de este 03 de junio de 2026 y anote sus números de la suerte.
La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mismo día de la Lotería de Manizales y la Lotería del Meta. Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.
Puede ver esta lotería en transmisión en vivo por el YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.
Resultados Lotería del Valle HOY 03 de junio de 2026
Este 03 de junio de 2026 se jugó la Lotería del Valle por un premio mayor de 9.000 millones de pesos.
El resultado del premio mayor es: POR SORTEARSE
No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Valle aquí:
Resultados Lotería de Manizales HOY 03 de JUNIO de 2026
Este 03 de junio de 2026 se jugó la Lotería de Manizales por un premio mayor de 2.600 millones de pesos.
El resultado del premio mayor es: POR SORTEARSE
No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Manizales aquí:
La Lotería del Meta se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mismo día de la Lotería de Manizales y la Lotería del Valle del Cauca. Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil. Puede verla en transmisión en vivo por YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.
Resultados Lotería del Meta HOY 03 de JUNIO de 2026
Este 03 de junio de 2026 se jugó la Lotería del Meta por un premio mayor de 1.800 millones de pesos.
El resultado del premio mayor es: POR SORTEARSE
No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Meta aquí:
Resultados de Baloto hoy 03 de JUNIO de 2026
Este 03 de junio de 2026 se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:
Baloto
- Números ganadores: POR SORTEARSE
- Superbalota:
Revancha
- Números ganadores: POR SORTEARSE
- Superbalota:
No se pierda los resultados de Baloto aquí:
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...