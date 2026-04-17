Feria del Libro de Bogotá 2026: Así serán los espacios para India y Boyacá, invitados especiales

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro (CCL) se realizará del 21 de abril al 4 de mayo, teniendo a India como país invitado de honor y a Boyacá como Departamento, por primera vez.

Para esta edición 38, la programación girará en torno al eje temático ‘Escucharnos es leernos’: una invitación a entender la vida desde el sosiego, la calma y el silencio y a entender al otro a pesar de un contexto global de polarización y desinformación.

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, resaltó la importancia de la FILBo, pues será “una apuesta en la que las personas encontrarán las 68 lenguas y en las que se han escrito, contado y narrado las distintas historias de este país”.

De izq a derecha Adriana Angel directora de la FILBo CCL - Felipe Martinez director de programación Camara Colombiana del Libro y Mariana Arrubla directora de programación infantil FILBo Camara Colombia (Crédito: Corferias / Cámara Colombiana del Libro) Ampliar De izq a derecha Adriana Angel directora de la FILBo CCL - Felipe Martinez director de programación Camara Colombiana del Libro y Mariana Arrubla directora de programación infantil FILBo Camara Colombia (Crédito: Corferias / Cámara Colombiana del Libro) Cerrar

Entre los invitados internacionales que estarán en la Feria, destacan nombres como los del periodista estadounidense Martin Baron, el divulgador científico sueco Patrik Svensson, la ilustradora chilena Loreto Salinas y la autora india Kiran Desai, entre otros. Por su parte, en el panorama nacional, esta celebración cultural tendrá a figuras como Pilar Quintana, Pablo Montoya, Camila Charry, Tania Gatsky, Sindy Elefante y más.

Así será el Pabellón de la India en la 38 edición de la FILBo

Bajo el lema de ‘Ven, lee y explora la India’, la Feria de Libro de Bogotá pretende introducir a los visitantes en las distintas dimensiones de la literatura, el arte y las tradiciones intelectuales del país más poblado del mundo, con más de 1.460 millones de habitantes.

Respecto a esta propuesta, Shri Vanlalhuma, embajador de la India en Colombia, mencionó: “Nuestra participación contará con la presencia de una delegación de 35 distinguidos autores, pensadores y profesionales, quienes compartirán con las audiencias colombianas por medio de diálogos, discusiones y reflexiones, porque la literatura, en su centro, se trata de construir puentes para unir a las personas”.

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Entre los autores y autoras destacados se encuentran escritores como Nitin Seth, cuya obra gira en torno a la tecnología y el futuro; Neetu Sharma, con una mirada que se ancla en la lengua y las maneras en que evolucionan las culturas; Jitendra Kumar Soni, para quien la mirada regional es una forma de ver el mundo; y Swarnjit Savi, que deleitará a los asistentes en una sesión de poesía multilingüe, entre otros.

Boyacá recibe su primera invitación como departamento en la FILBo

La Feria también busca reforzar el talento de la nación, convocando administraciones distritales para que tengan su propio espacio al que se acerquen los lectores para empaparse de la cultura y tradiciones de cada zona.

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Sandra Becerra, secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, habló sobre la nominación de este departamento para “resaltar las culturas campesinas de nuestra región (...) Nosotros somos la despensa del país. En ese sentido, queremos destacar nuestra presencia en esta FILBo a través de una selección de autores que reflejan la diversidad de nuestro territorio”.

Entre los espacios planeados, se presentarán:

Más de 300 artistas boyacenses en escena durante la FILBo.

60 autores boyacenses que tendrán sus libros en el stand.

120 estudiantes de las escuelas de música del departamento, en un montaje colectivo que incluye música de Germán Moreno sobre textos de Jorge Velosa.

60 artistas en escena en un montaje conjunto con la Banda Sinfónica Nacional de Colombia y el Teatro Experimental de Boyacá.

25 artistas de la Estudiantina del Altiplano Cundiboyacense.

40 estudiantes rurales pertenecientes al Laboratorio Rural de Escritura ‘El Sendero de las Mijas’.

3 sabedoras de las cocinas tradicionales del departamento.

5 sabedores tradicionales de Boyacá enfocados en la producción de destilados.

La FILBo sale de Corferias para expandirse por Bogotá

El secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Santiago Trujillo Escobar, mencionó a Caracol Radio la importancia de este evento y la oportunidad de expandirlo a diferentes sectores de la ciudad: “Allí tendremos más de 100 actividades y el lanzamiento de 38 publicaciones del sector cultura, además de contar con las franjas FILBo Ciudad que descentralizarán la Feria a toda Bogotá”.

Para que esto sea posible, se celebrarán espacios culturales en los puntos de Biblored, la Plaza de Bolívar e incluso el Centro de Felicidad (CEFE) de Chapinero.

Para conocer la programación, autores, todo lo relacionado con esta FILBo y comprar las entradas, pueden visitar https://www.feriadellibro.com/es o descargar la app de la Feria, la cual está disponible tanto para dispositivos iOS como Android.

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