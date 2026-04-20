Familia denuncia demora de EPS mientras paciente en UCI lucha por su vida

La familia de Omar Alfredo Alba Rocha, oriundo de Juan de Acosta, denunció la falta de atención oportuna por parte de la Nueva EPS mientras el paciente permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte, en Barranquilla.

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Margarita, su hermana, aseguró que la condición es grave y requiere intervención inmediata. “Mi hermano está padeciendo una falla cardíaca severa con una fracción de eyección del 10% y requiere de carácter urgente un implante de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de larga duración”.

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La familia indicó que ya ha iniciado acciones legales para exigir el procedimiento. “Actualmente contamos con acciones legales, como fue la acción de tutela y también queja interpuesta ante la Superintendencia de Salud. Nosotros estamos exigiendo el implante del dispositivo ya sea que el equipo de un centro especializado venga a la clínica donde actualmente mi hermano se encuentra hospitalizado o que mi hermano sea trasladado al centro especializado cardiovascular”.

Según la denuncia, la vida del paciente depende de un soporte temporal. “En el momento mi hermano, su vida está dependiendo de un dispositivo de asistencia ventricular transitorio, que es cuestión de días para que su salud empiece a caer nuevamente, existe el riesgo de muerte súbita”, afirmó Margarita, quien también señaló que “a la fecha y hora no hemos obtenido ninguna respuesta por parte de la Nueva EPS”.

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Finalmente, la familia reiteró el llamado urgente para su traslado o intervención. “Él actualmente se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte, en la ciudad de Barranquilla y requiere ser trasladado a un centro especializado en estudio cardiovascular; en nuestro país existen varios como el Instituto Cardiovascular de Floridablanca, tenemos también la clínica Somer en la ciudad de Medellín y la Fundación Santa Fe en la ciudad de Bogotá”.

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