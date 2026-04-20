Esto hizo la Secretaría de Educación de Barranquilla con profesor señalado por presunto acoso

Un plantón este lunes 20 de abril protagonizado por padres de familia y estudiantes del IED Colegio Distrital de Barranquilla (Codeba) derivó en la suspensión de clases y en la decisión de trasladar al docente señalado por presunto acoso, según confirmó el rector de la institución, Severo Ramírez Porras.

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La manifestación, que ya había sido anunciada previamente por la comunidad educativa ante la falta de respuestas, se desarrolló en medio de denuncias graves sobre presuntos comportamientos inapropiados de un profesor hacia estudiantes.

Denuncias de presunto acoso y fallas en la ruta institucional

Padres de familia, como Irama Quiroz, denunciaron que el docente habría incurrido en comentarios de contenido sexual, conductas inapropiadas dentro del aula e incluso hechos que, según relatan, venían ocurriendo desde el año 2023 sin una respuesta efectiva por parte de la institución.

“Una niña fue perseguida en los pasillos del colegio por este profesor y hay testimonios de la misma niña. Y hasta hoy lo vienen a retirar porque estamos aquí, porque tienen miedo, nos han querido callar”, aseguró la acudiente.

De acuerdo con su testimonio, existen declaraciones escritas de estudiantes y conocimiento previo de entidades como la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, cuestionó que no se hubiera activado oportunamente la ruta hacia la Fiscalía ni se tomarán medidas inmediatas para proteger a las menores.

Asimismo, Quiroz mostró su molestia por la cancelación de las clases: “Cancelaron la jornada de clases, anoche a las 8:40 p.m., un comunicado con hechos falsos donde dijeron que convocaban entes externos. Cuando esta marcha ha sido iniciativa de nuestros hijos ¿Cómo lo vamos a dejar solos?”.

Suspensión de clases y decisión de traslado

En medio de la presión de la comunidad, el rector Severo Ramírez Porras confirmó que el docente fue retirado del entorno escolar mediante un traslado por parte de la Secretaría de Educación, decisión adoptada tras las denuncias y el proceso adelantado con entidades competentes.

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El directivo explicó que la suspensión de clases respondió a una medida preventiva para proteger a los estudiantes más pequeños, argumentando que no había sido informado con anticipación del plantón. Asimismo, señaló que el caso fue puesto en conocimiento de instancias como la Personería y que se siguieron los procedimientos internos a través del comité de convivencia.

“La Secretaría ya tomó la decisión de trasladar al maestro. O sea, de que no vayan a sentirse que no tenemos un entorno protegido. Por lo contrario, démosle una parte de tranquilidad a la comunidad, porque el colegio se mantiene, como siempre”, afirmó el rector, quien también indicó que las denuncias están en manos de las autoridades correspondientes para su investigación.

Comunidad exige investigación y garantías

Pese a la decisión de traslado, padres de familia insisten en que la medida no es suficiente y exigen que la Fiscalía esclarezca los hechos y determine responsabilidades, no solo del docente, sino también de quienes habrían tenido conocimiento previo del caso.

Además, solicitaron mayor acompañamiento institucional, espacios de orientación para estudiantes y padres, y garantías reales de protección dentro del entorno escolar. En el lugar estuvieron presente el Consejo consultivo de mujeres de Barranquilla como el Bloque feminista apoyando el llamado de los estudiantes.

Igualmente se acercaron a la institución educativa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Defensoría del Pueblo.

El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa de Barranquilla, reabriendo el debate sobre la activación oportuna de rutas de atención en situaciones de presunto acoso escolar y la responsabilidad de las instituciones frente a la protección de los menores.