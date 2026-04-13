ADRES analiza acciones legales tras señalamientos del alcalde Federico Gutiérrez por crisis de salud

Medellín

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud anunció que evalúa acciones legales por difamación contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras sus recientes señalamientos sobre la presunta falta de pago a hospitales y clínicas.

A través de su cuenta en X, la entidad calificó como “falsedades” las afirmaciones del mandatario y advirtió que estas afectan directamente su imagen institucional.

La Adres defendió que los recursos del sistema, más de 8 billones de pesos mensuales, se giran de manera oportuna a EPS e IPS, y que esta información es pública y verificable.

“Lamentarse por el analfabetismo del político que no es capaz de leer o entender la información que la ADRES hace totalmente pública y transparente en su página web”, indica la ADRES a través de sus redes sociales.

Ante esto, el alcalde de Medellín responsabilizó al Gobierno del presidente Gustavo Petro de una crisis en el sistema de salud, asegurando que la deuda del sistema supera los $33 billones en el país y solo en Antioquia, la cifra alcanza los $8 billones.

“Desde Medellín hemos puesto más de $480 mil millones para evitar el colapso y salvar nuestra red pública hospitalaria, pero no podemos seguir asumiendo solos una crisis provocada desde el Gobierno Nacional”, señaló Gutiérrez.

Suspensión de servicios de salud por falta de pago en Medellín

La falta de pago de las EPS ha generado graves afectaciones en el sistema de salud en Antioquia. Instituciones como la clínica Cardio Vid o el hospital Alma Máter de Antioquia anunciaron la suspensión de sus servicios a los afiliados de la Nueva EPS por la falta de pago.

Desde la Gobernación de Antioquia hicieron un llamado al Gobierno Nacional para buscar una solución urgente ante el riesgo de más de un millón de afiliados en el departamento,ante una deuda que asciende a los 5.9 billones de pesos.