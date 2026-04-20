Encontrón entre Claudia López y Distrito por la construcción de la segunda cárcel pública en Bogotá

Un nuevo cruce de versiones protagonizaron la candidata presidencial y exalcaldesa, Claudia López y el secretario de Seguridad, César Restrepo, sobre temas de la capital del país.

Esta vez tiene que ver con la construcción de la segunda cárcel distrital en Bogotá, con capacidad para 2.000 personas y que se tenía proyectada su entrega para el año 2027.

Este proyecto se encuentra, al parecer, paralizado por disputas dentro del mismo Distrito.

Ante esto, la candidata presidencial, aseguró que durante su administración como alcaldesa de Bogotá, dejó todo hecho para que el gobierno entrante ejecutara la obra.

“También les dejamos el lote para hacer una segunda cárcel distrital, que es la única que funciona, resocializa y no tiene corrupción, y también dejaron caer el proyecto de su construcción por disputas al interior de la Alcaldía. Qué desastre de verdad”, escribió López en su cuenta de X.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que lo que indicó la candidata no es cierto.

“La gestión del predio se realizó en el primer año del gobierno Galán, terminando el proceso en septiembre de 2024 cuando cumplimos todos los requisitos de ley. Si no había predio al finalizar su gobierno, mucho menos podía haber un proyecto de construcción”, señaló Restrepo.

Indicó que siguen trabajando para la construcción de esta cárcel a la vez que en disminuir el hacinamiento en las cárceles de Bogotá que se encontraban en enero de 2024 en 172%.

“Hoy el hacinamiento en URIs y estaciones de Policía es del 52%, dicho hacinamiento esperamos llevarlo al 0% al final del año”, precisó.

Además, indicó que luchan para cambiar el deterioro de los indicadores de seguridad que el 31 de diciembre de 2023, dejaban 10 de 11 indicadores de alto impacto empeorando.

Lo que es cierto es que hasta el momento la construcción de la cárcel distrital se encuentra paralizada y no sería posible entregarla en 2027 como se tenía previsto.