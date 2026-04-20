No tenemos solicitud de acompañamiento: general Cristancho, tras tragedia en set de grabación

En los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se refirió a los hechos en los que fallecieron tres personas, dos personas de la producción y el agresor, en medio de la grabación de la serie “Sin tetas sí hay Paraíso”.

“Nosotros no teníamos conocimiento, nunca recibimos una solicitud. Y otras productoras que sí me lo han realizado, y hemos cubierto y hemos dado consignas permanentes, diferenciales, para que acompañemos estos rodajes. En esta oportunidad no nos manifestaron, no, no recibí ningún oficio”, confirmó el general.

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Así mismo, el jefe de la Policía de Bogotá relató lo sucedido el día sábado, cuando ocurrió la tragedia.

“El día sábado, el día de la tragedia, el hombre hace unos recorridos y, lamentablemente, después de analizar los videos, podemos establecer que, sin mediar palabra, agrede a su primera víctima. Pensamos que él creía que era una persona que trabajaba de seguridad ahí, en el Instituto. Es como la única conclusión a la que podemos llegar a dar”, contó el general.

De igual forma, el general habló sobre los momentos del ataque.

Estas personas (las de la producción), al momento en que el agresor genera las heridas mortales a la primera víctima, pues ellos reaccionan y, lamentablemente, incluso queda la segunda persona que pierde la vida, otro que queda herido, que está en este momento en UCI. Y las otras personas, para evitar que esta persona siguiera generando más lesiones, lo reducen y también le causan heridas mortales”, dijo.

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Y añadió, “Las personas se deben presentar, aunque un juez de garantías, por parte de la Fiscalía, les otorgó la libertad, les imputaron el delito, pero es que en el proceso, mientras se adelanta toda la investigación, ellos están alegando una legítima defensa”.

Perfil del agresor

El general Giovanni Cristancho también hizo una descripción del perfil del agresor identificado como José Cubillos García.

“Una persona de veinticuatro años, natural de Bogotá, residente del barrio Nuevo Sur, de la localidad de Tunjuelito. Había sido denunciado por el delito de amenazas. Esta persona amenazaba constantemente a algunas personas”, dijo el general.

Y agregó: “Verificando su historia clínica, presentaba un diagnóstico psiquiátrico de trastorno psicótico asociado a consumo de sustancias psicoactivas, con episodios de desorganización del pensamiento. Tiene diagnóstico diferencial de esquizofrenia. Se pudo establecer, esta persona, lamentablemente, tenía graves alteraciones a su salud mental. De hecho, el día anterior, él había estado en el Instituto Roosevelt, solicitando una historia clínica, la cual no tenía la coherencia porque, pues, es un instituto pediátrico y él fue, dio tres cédulas diferentes. En su momento, nos explican, fue agresivo y los guardas lo tuvieron que sacarlo”.

De acuerdo con el general, el mismo día que hizo presencia en el Instituto, las autoridades le encontraron un arma blanca.

“Al momento de sacarlo del lugar, muestra un arma blanca; se la decomisan, se la quitan. La Policía llega, le hace el comparendo de la misma arma y, pues, se va”.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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