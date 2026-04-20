En Antioquia comenzó la instalación de comités subregionales para las elecciones presidenciales

Medellín

A seis semanas de la primera vuelta en las elecciones presidenciales, la Gobernación de Antioquia y las diferentes entidades involucradas con los procesos electorales en este departamento comenzaron con la instalación de los comités subregionales para garantizar unas jornadas transparentes y seguras en los 125 municipios paisas.

Serán en total 9 encuentros con esos respectivos comités, uno por cada subregión de este departamento, que busca coordinar la seguridad interinstitucional y garantizar la confianza ciudadana para las elecciones del 31 de mayo.

Garantías electorales

El objetivo de este tipo de encuentros es avalar que las autoridades están generando todas las garantías electorales que se requieren para esa jornada democrática y, de ser necesario, también para la segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

¿Qué autoridades garantizan la normalidad en las elecciones?

En estos comités participan las autoridades civiles, los organismos de control, la Fuerza Pública, las alcaldías, representantes del gobierno nacional y departamental.

En este escenario están involucrados todos los actores que se requieren para que las elecciones se puedan cumplir de manera adecuada.

¿Qué busca este espacio?

La coordinación permanente previa, durante y posterior de las fechas estipuladas para las elecciones presidenciales en nuestro país, alineando las capacidades que tiene cada una de las instituciones que participan en ellas y estableciendo las acciones conjuntas para garantizar elecciones con transparencia y legitimidad en todo el departamento.

¿En qué lugares se realizarán los comités?

Durante lo que resta de este mes de abril, están programadas las reuniones en las diferentes subregiones del departamento.

Los encuentros ya se desarrollaron en Mutatá para el Urabá y durante esta semana se harán en Ciudad Bolívar para el Suroeste y Santa Rosa de Osos para la zona Norte se tiene previsto el próximo 30 de abril.

Prioridades zonales

Cada una de estas reuniones busca que cada subregión antioqueña evalúe las particularidades de cada territorio y fortalecer la respuesta institucional con las prioridades que tiene cada una de las localidades paisas.

En los encuentros se analizan los requerimientos y situaciones en materia de orden público, la logística electoral, la prevención de delitos electorales y la identificación de los factores de riesgo.

Se busca adoptar medidas oportunas y estrategias diferenciales según las condiciones de cada municipio en articulación con la Fuerza Pública.

Se pretende tener un despliegue territorial, el acompañamiento adecuado a la jornada electoral y el monitoreo permanente a través de los Puestos de Mando Unificado, garantizando una presencia institucional activa y vigilante antes, durante y después de las elecciones.

Desde el gobierno departamental se avanzará en los espacios para todas las subregiones, para que las personas que votan en este departamento ejerzan su derecho al voto con tranquilidad, confianza y respaldo institucional.

Prioridad departamental

El trabajo articulado se mantendrá de manera permanente entre todas las entidades, para orientar las elecciones presidenciales con orden, seguridad, transparencia y participación ciudadana en todo el territorio antioqueño.

Las diferentes entidades involucradas en los procesos electorales en Antioquia reportan normalidad hasta el momento para las jornadas democráticas de los meses de mayo y junio, respectivamente.