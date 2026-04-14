“Un solo equipo”: la jugada del CNE que acerca las elecciones colombianas y el mundial

La estrategia del Consejo Nacional Electoral toma como referencia el lenguaje del fútbol, en el contexto del Mundial de 2026, para explicar de forma clara y accesible cómo funciona la democracia colombiana.

Desde esa mirada, las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo se presentan como un “gran partido” en el que todos los ciudadanos participan, incluida la entidad, que cumple el rol de garantizar el respeto por las reglas y la transparencia del proceso.

Entre los principales valores que promueve la campaña se encuentran la participación, el juego limpio, la transparencia y la corresponsabilidad de los actores electorales. En ese sentido, también se destaca la importancia del voto como un mecanismo fundamental de decisión colectiva.

La iniciativa tendrá presencia en radio, plataformas digitales, espacios públicos y piezas impresas, con el objetivo de llegar a distintos públicos en todo el territorio nacional.

Adicionalmente, incluye un llamado a la ciudadanía para participar como testigos electorales, una figura que contribuye a la vigilancia del proceso y al fortalecimiento de su legitimidad.

“Un solo equipo” hace parte de las acciones previas a las elecciones de 2026, en un contexto en el que se busca incentivar una participación informada y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.