Cómo consultar su puesto de votación en Colombia y fuera del país 2026: Registraduría explica

El domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia.

La Registraduría Nacional fijó el calendario electoral para las elecciones presidenciales en primera vuelta para el periodo constitucional (2026-2030), que se realizarán el 31 de mayo de 2026.

A través de la Resolución No. 2580 se detallan las etapas y actividades claves del proceso electoral. Según el cronograma, el próximo 31 de marzo cierra el proceso de inscripción de ciudadanos para votar por cambio de lugar de domicilio o residencia. Además, se realizará el corte para la conformación del censo de ciudadanos que votan en el exterior.

Con el fin de facilitar la participación ciudadana en las próximas elecciones presidenciales, la Registraduría Nacional puso a disposición una nueva herramienta digital para garantizar que cada persona sepa exactamente a qué mesa debe acudir a ejercer su voto.

“Cualquier persona en Colombia o en el mundo puede consultar en la página web de la Registraduría los puestos de votación que instalaremos para las elecciones de 2026, saber cuántos son y en qué lugar estarán ubicados en el territorio nacional y el exterior“, explicó la Registraduría.

Pasos para consultar su puesto de votación en Colombia y fuera del país

Realizar la consulta en la página web de la Registraduría Nacional,www.registraduria.gov.co. Clic en el botón ‘Elecciones 2026’ y luego en ‘Congreso de la República’. Ubicar el mapa y seleccionar el departamento, el municipio y el puesto de votación. Para consultar los puestos en el exterior, está disponible la opción de consulados por país (67 en total).

En ambos casos, la herramienta arrojará la dirección y su ubicación exacta en el mapa.

Adicionalmente, para este ciclo electoral se han simplificado dos canales que permitirán obtener información en tiempo real:

Portal Web Oficial: Al ingresar a www.registraduria.gov.co, los ciudadanos encontrarán el botón destacado “Consulte aquí su lugar de votación”. Solo se requiere digitar el número de cédula de ciudadanía y el sistema arrojará el departamento, municipio, puesto, dirección y el número de mesa asignado.

App Móvil “aVotar”: Disponible en tiendas de aplicaciones, esta herramienta permite no solo consultar el puesto, sino también visualizar la tarjeta electoral y conocer los candidatos inscritos.

Fechas clave de calendario electoral

Estas son las fechas claves que los colombianos deben tener presentes para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la Republica en primera vuelta: